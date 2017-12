Milan fête la 100e de Donnarumma par un tout petit nul chez la Fiorentina

58

Fiorentina (4-3-3) : Sportiello - Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi - Veretout, Badelj, Benassi - GilDias , Théréau, Simeone. Entraîneur : Pioli



Milan AC (4-3-3) : Donnarumma - Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez - Kessie, Montolivo, Borini - Suso, Cutrone, Bonaventura. Entraîneur : Gattuso

Le Milan s'en contentera.Après sa belle victoire dans le derby en milieu de semaine en Coupe, le Milan n'a pu faire mieux qu'un match nul sur le terrain de la Fiorentina (1-1). Dans ce match qui sent bon le ventre mou, les occasions se font rares et il faut attendre la fin de la première période pour pouvoir s'exciter un peu. À la suite d'une faute de Romagnoli plein axe, Veretout voit son coup franc aux vingt mètres repoussé par le mur (40). La Viola se décide à essayer de faire la différence avant la mi-temps mais tombe sur un gros Gigio Donnarumma. Pour sa 100sous le maillot rossonero, le jeune gardien de 18 ans sort bien devant Simeone (42) avant de dégainer un super réflexe pour mettre le ballon sur la barre après une tentative de Gil Dias (45).Lors du deuxième acte, le récital du numéro 99 dans les cages milanaises se poursuit sur une première frappe de Badelj (46). Voyant son portier un peu trop seul dans cette rencontre, Suso se décide à envoyer une praline qui est bien sortie par Sportiello (50). Mais Donnarumma va devoir s'incliner à vingt minutes de la fin sur une magnifique reprise de la tête de Simeone sur un caviar de Biraghi (70). Un tir de sommation cette fois-ci bien entendu par le Milan, qui va égaliser cinq minutes plus tard par sonturc Çalhanoglu (75), qui a bien suivi une première tentative de Suso . Milan va tenir ce nul tant bien que mal et boucle donc une semaine positive. Il faudra quand même faire beaucoup mieux en 2018 pour espérer recoller aux hautes sphères du classement.