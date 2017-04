Milan fait du surplace, Palerme s'offre un sursis

Rien ne va plus pour le Milan de Montella qui, après s’être incliné face à Empoli la semaine dernière, a concédé le nul sur la pelouse de Crotone. Mais la Fiorentina a fait pire que les Rossoneri en s'effondrant à Palerme, qui n'avait pourtant pas remporté la moindre rencontre depuis début février. La lose, la vraie.

Après une première partie de saison flamboyante, leétait rentré dans le rang. Depuis le début d'année 2017, Manuel Locatelli , ses 19 ans, et ses frappes de poney ont tendance à chauffer le banc. Du coup, sa présence dans le onze type face à Crotone constitue un petit événement pour lesdu Milan. Mais son retour inspire beaucoup moins ses équipiers. En atteste ce but précoce de Marcello Trotta , qui met Zapata sur le cul avant de crucifier Gigio Donnarumma. Milan s'énerve, déjoue et ne doit sa survie qu'à plusieurs parades de mutant de Donnarumma. Finalement, lesvont devoir s'en remettre à un but de la cuisse de Paletta, qui profite d'une bordel monstre dans la surface pour égaliser, presque sans faire exprès. Les hommes de Montella finissent enfin par ambiancer le Stade Ezio-Scida après la pause, mais Suso et Lapadula voient leurs tentatives détournées par Alex Cordaz , le portier de Crotone , chaud comme la braise cet après midi. Si bien qu'au coup de sifflet final, les Lombards tirent une tronche de zombie : ce nul face au 18e de la Serie A les éloigne un peu plus de l' Atalanta au classement, cinquième avec cinq unités d'avance. Crotone , lui, n'a plus que quatre points de retard sur le premier relégable. Et si...Depuis la semaine dernière, c'est officiel : le nouveau président palermitain Paul Baccaglini planche sur un projet qui doit permettre auxde remonter dans l'élite. Bref, les Siciliens se savent déjà quasiment condamnés à fouler les pelouses de Serie B la saison prochaine. Et peuvent lâcher le frein à main face à la Fiorentina . Ça tombe bien, parce qu' Alessandro Diamanti a envie d'imprimer un peu de douceur à ce monde de brutes. Et envoie un coup franc splendide dans les filets de Tatarusanu. Les Florentins s'agacent, Astori se chope un rouge et Aleesami ajoute un dernier pion en toute fin de match pour les Siciliens. C'est tout, et ça suffit pour faire tomber la formation viola cet après midi, qui perd de précieux points dans la course à l'Europe. Palerme , lui, s'offre un sursis. A quatre journées de la fin, ils ne comptent plus "que" dix points de retard sur Empoli . Avec un Palerme-Empoli à la dernière journée.La semaine dernière, less'étaient envoyé un bon shot d'adrénaline en terrassant le Milan 2-1 à San Siro. Ce dimanche, les Toscans semblent bien partis pour s’offrir aussi une bonne dose d'émotions fortes au stade Carlo Castellani en laissant Sassuolo ouvrir le score par Peluso, avant d'égaliser dans la foulée par Pucciarelli, sur pénalty. Mais lesont de la ressource et du talent devant, à l'image de Berardi qui serre Matri pour reprendre l'avantage au score. Suffisant pour qu' Empoli , aux portes de la relégation, s'effondre sous le poids de ses doutes. Et Duncan, d'une patate du gauche, inscrit le troisième pion de siens. Empoli accepte son destin et devra probablement se battre pour son maintien jusqu'à la dernière journée.Défait par la Roma lors de la dernière journée, les'était depuis résigné à quitter le grand océan de la Serie A. Mathématiquement condamnés, les hommes de Zeman balancent rapidement le match face à Cagliari , en offrant un péno à Joao Pedro , après une mimine de Fornasier dans les seize mètres. Le vide intersidéral ensuite, dans un match sans aucun enjeu pour les deux formations. 23° et grand soleil en Sardaigne : tous à la plage !Les doigts de pied en éventail. Les deux équipes n'ont plus rien à gagner ou à perdre dans cette saison de Serie A. Et peuvent se livrer un match à la cool, au milieu du stress ambiant qui imprime la fin de saison de la plupart des autres formations de la Botte. Les défenses sont décontractées et Mattia Destro en profite pour ouvrir le score en tout début de match, après un joli numéro dans la surface adverse. Le début de l'opération porte ouverte frioulane. Saphir Taïder double d'abord la mise d'une frappe en première intention dans la surface, avant que Destro, superbement servi par Verdi, ne plante son second pion de l'après midi. Simone Verdi n'a plus qu'à ajouter un ultime pion en toute fin de match pour donner encore un peu plus de gueule au joli succès des siens.Auteur d'une fin de saison carrément moisie, le Genoa peut désormais sentir le souffle du 18e, Crotone , qui a entamé une course folle pour éviter de descendre à l’échelon inférieur. Pour enfin desserrer les fesses, les Génois attaquent à tout va. Et si Giovanni Simeone envoie dans l'espace un péno' à la demi heure de jeu, c'est Goran Pandev qui ouvre le score, en propulsant une frappe puissante dans les filets de Sorrentino. Problème : lesont un mental en carton pâte depuis le début de l'année 2017. Alors, forcément, le Chievo égalise par Bastien. Puis prend l'avantage grâce à ce bon vieux Valter Birsa , qui place un coup de casque dans le but de Lamanna. Jeu, set et match pour les, qui repartent l'esprit tranquille et avec trois points dans la besace du stade Luigi-Ferraris. Le Genoa , lui, n'a plus que cinq points d'avance sur Crotone . Une seule victoire en 2017, c'est moche.