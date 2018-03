Milan et la Roma gardent le cap

1

Déjà buteur dans les derniers instants de la rencontre la semaine passée face au Genoa , ce diable d' André Silva a refait le coup ce dimanche pour offrir trois nouveaux précieux points au Milan. L'équipe de Gattuso peut à nouveau remercier son buteur portugais, tant elle a été contrariée par une équipe du Chievo embêtante jusqu'au bout. Grâce à des réalisations du joueur prêté par le FC Nantes Stępiński et du buteur maison Inglese, le Chievo était même devant à la pause avant que l'inévitable Cutrone ne remette les deux équipes à égalité. Ce but de Silva dans les dernières minutes du match, en bon renard des surfaces, est importantissime. D'autant que Kessié s'est permis de rater un penalty dans les derniers instants d'un match tendu à souhait. Milan revient provisoirement à trois points de la Lazio , et reste dans le rétro de l' Inter avant le derby le 4 avril prochain.Près de deux mois après son dernier but, Stephan El Shaarawy s'est définitivement remis à l'endroit en débloquant la situation à Crotone . Face à un mal classé qui jouait son troisième match à domicile d'affilée et qui restait sur une large victoire sur la Sampdoria (4-1), la Roma a fait le boulot. Les joueurs de Di Francesco vont même assurer ce succès grâce au belge Nainggolan à un quart d'heure du terme. La Roma va rester quoiqu'il arrive sur le podium à l'issue de cette journée, et termine une très belle semaine après la qualification en quarts de finale de Ligue des Champions.