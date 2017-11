Milan et Hoffenheim piétinent, Villarreal assure

L'AC Milan continue de stagner, mais garde la tête de son groupe, tandis que Hoffenheim voit filer victoire et qualification. Chez les heureux de la soirée, Kiev premier qualifié, Villarreal tranquille au Slavia, et... Lyon, qui profite du nul de l’Atalanta sur la pelouse de Limassol.

29

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F





Bakambu-Bacca. L’attaque de Villarreal a de la gueule, clairement. Les BB boys étaient alignés ce soir au coup d’envoi en Tchéquie et c’est le dernier nommé qui a ouvert le score et marqué le premier but de cette quatrième journée de Ligue Europa. Un bien beau but d’ailleurs pour l’ancienne piste chaude de l’OM cet été, d’un retourné acrobatique à la conclusion d’un mouvement collectif d’école. 1-0 pour les Espagnols à la pause et finalement 2-0 score final, un contre-son-camp de Deli dans les dernières minutes venant doucher les espoirs du Slavia . Les Tchèques réalisent une très mauvaise opération à domicile, perdant leur fauteuil de leader du groupe A et tombant même au troisième rang, Astana s’incrustant au deuxième rang à la suite de sa victoire du soir sur la pelouse du Maccabi Tel Aviv. 8 points pour Villarreal, 7 pour Astana, 5 pour le Slavia et 1 pour le Maccabi : hors les Israéliens, l’indécision règne.Blessé à un tendon, Guillaume Hoarau n’était pas sur la feuille de match de cette confrontation helvèto-ukrainienne, ce qui en enlevait pas mal d’intérêt pour nous autres Français du coup, il faut bien l’admettre. Il y avait un Français tout de même sur la pelouse au coup d’envoi : ce bon vieux Tony Chapron au sifflet ! Mais sans leur buteur réunionnais, les Young Boys se sont montrés incapables de marquer et ont laissé filer la victoire à Kiev grâce à un unique but signé du très bon Vitaliy Buyalskyy, du gauche, à la suite d'une passe en retrait du non moins excellent Derlis Gonzalez . Dans le même temps, le Partizan ayant gagné face aux Albanais de Skënderbeu Korçë, ce sont les Serbes qui reprennent la deuxième place du groupe B au détriment des Suisses, le Dynamo s’envolant en tête et assurant d’ores et déjà sa qualification pour les 16de finale de la compétition.Distancés au coup d’envoi par Ludogorets et Braga , Turcs et Allemands avaient grand besoin de points ce soir pour se relancer dans la course à la qualif’. Et c’est Hoffenheim qui croyait bien s’être relancé, l’Autrichien Grillitsch ouvrant la marque au retour des vestiaires sur un joli service de Wagner . C’était plutôt mérité après une première période, mais la suite le sera moins, en tout cas pas tout à fait jusqu’au bout de la rencontre. Troisième minute du temps additionnel, Edin Višća égalise d’extrême justesse et permet à Gaël Clichy , Mevlüt Erding et toute l’équipe d’Istanbul BB de décrocher son deuxième point dans cette phase de poules. Ce ne devrait pas être suffisant néanmoins pour se qualifier pour le prochain tour. Hoffenheim non plus ne fait pas une bonne opération et continue de piétiner sur la scène européenne.Il n’y avait qu’un joueur bulgare sur la pelouse au coup d’envoi ce soir et il s’appelle Marcelinho . Faites ce que vous voulez de cette info, mais sachez aussi que c’est ce même Marcelinho – Brésilien naturalisé comme vous l’imaginiez – qui a lancé les hostilités en marquant le premier but de la rencontre. À la 68minute de jeu cela dit, il était grand temps. Braga a mis pas loin de quinze minutes à réagir, mais est parvenu à égaliser logiquement par l’intermédiaire de Fransergio, de la tête, à la suite d'un centre de Paulinho . 1-1, score final, comme dans l’autre match du groupe et c’est donc un statu quo auquel on assiste avec Ludogorets toujours en tête avec 8 points, 1 point devant Braga , 4 devant Hoffenheim et 6 devant Istanbul BB.Que peut-on dire du Milan ces temps-ci ? Qu’il va mal, en tout cas qu’il fait de la peine. En déplacement sur la pelouse de l’ AEK Athènes , il s’est montré incapable de s’imposer, incapable même de marquer un fichu but. Alors à défaut, il faut parfois savoir se contenter d’un nul quand le jeu n’est pas là, et il ne l’était pas encore une fois ce soir. Un point de plus de glané qui font 7 au total pour les hommes de Montella qui gardent la tête du classement devant l’ AEK (6), l’Austria (4) et Rijeka (3). Pour l’instant il n’y a pas encore matière à trop paniquer, juste à s’ennuyer ferme...Peut-être les supporters marseillais ne se souviennent-ils pas qu’ils ont vu passer à la Canebière un milieu défensif brésilien nommé Alef , saison 2014-2015. Ce serait bien normal, l’actuel joueur de l’ Apollon Limassol n’a jamais joué au Vélodrome, seulement pour la réserve de l’OM. Toujours est-il que c’est lui qui a provoqué la faute offrant l’ouverture du score d'Iličić sur penalty pour l’ Atalanta en première période. Un avantage au score que les Italiens ont défendu presque jusqu’à la fin du match, avant que Zelaya ne surgisse au bout du temps additionnel pour offrir une égalisation bienvenue pour l’OL. Grâce à ce résultat nul, Atalanta partage désormais la tête du classement du groupe E avec Lyon Everton est éliminé et Limassol n’a plus qu’un maigre espoir de qualification. A priori la finale pour la première place du groupe se jouera le 7 décembre à Reggio Emilia.