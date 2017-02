Milan enfume la Fiorentina

Nettement dominé par une Fiorentina deux tons au-dessus techniquement, Milan, réaliste, a frappé par deux fois avant de souffrir tout le long de la seconde période. Sans jamais craquer face aux assauts successifs des hommes de Paulo Sousa.

0

AC Milan 2-1 Fiorentina

Intenable Deulofeu

Le siège florentin

Une bonne dose de cynisme. Voilà ce qui a sans douté manqué à la Fiorentina pour tenir tête au Milan ce soir. Nettement dominés dans le jeu, les hommes de Montella, froidement réalistes, ont su exploiter leurs temps forts pour frapper deux fois avant la pause. Avant de serrer les dents pour tenir le score et rester dans le coup dans la course aux places européennes.Une bataille pour la petite Europe. Largués par la Juve, la Roma, le Napoli et l' Inter , le Milan et la Fiorentina sont toujours bien placés pour décrocher une place en C3 afin d'embellir leur saison. Une rencontre où l'enjeu ne prend cependant pas le pas sur le jeu. Larythme d'emblée le match en imposant ses redoublements de passes au milieu, avec Borja Valero en chef d’orchestre. Si la formation florentine régale, Milan mord surtout en contre. Mais c'est finalement sur coup de pied arrêté que les Lombards ouvrent le score. Kucka profite d'un coup franc millimétré de Sosa pour placer un coup de casque qui finit au fond des filets de Tătăruşanu. Les hommes de Paulo Sousa ne paniquent pas et continuent de multiplier les combinaisons dans les trente derniers mètres milanais. Forcément, les ouailles de Montella finissent par craquer, quand Federico Chiesa envoie un amour de centre enveloppé du gauche pour Kalinić, qui surgit pour tromper Donnarumma à bout portant. Problème : si laest sexy devant, elle est nettement moins séduisante derrière. Du coup, Deulofeu, pas fou, accélère aux abords des seize mètres et envoie une subtile frappe enroulée pour doubler la mise pour les siens. Premier but avec Milan pour l'Espagnol, prêté par Everton jusqu'à la fin de la saison, et qui continue de prendre son pied en Serie A. Milan sourit et inverse le rapport de force au milieu de terrain. Deulofeu met la misère à Carlos Sánchez sur son côté gauche, Abate multiplie les montées et Pašalić, d'une frappe à l'entrée de la surface, est tout proche de tripler la mise, mais sa tentative échoue sur le poteau.Après la pause, la, qui s'est remise la tête à l'endroit, fait une nouvelle fois étalage de sa supériorité technique. Et Milan se remet à souffrir face aux vagues d'assauts successives des Toscans. La Fiorentina assiège la surface milanaise, mais continue de gâcher : Iličić vendange un coup franc idéalement placé, Chiesa, bien lancé en profondeur, mais trop excentré, ne peut ajuster Donnarumma et Carlos Sánchez , idéalement servi sur coup franc par Borja Valero , balance en tribunes sa reprise à cinq mètres du but. Milan ne peut plus que blinder sa surface et tient le coup sur le fil, notamment grâce à Paletta, qui multiplie les sauvetages décisifs. Devant, il n'y a plus que Suso pour tenter une simulation d'acteur studio pour réveiller les siens et obtenir un penalty, mais l'arbitre ne tombe pas dans le panneau. Qu'importe, lane parviendra pas à forcer le rideau lombard. Tant pis pour les esthètes, Milan s'impose au courage. Et confirme son regain de forme, après un début d'année catastrophique. De quoi arracher un sourire en coin à Vincenzo Montella . L'air de rien, son Milan, moins brillant que la, mais solide et combatif, relègue à quatre unités son adversaire du soir.