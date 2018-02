Milan dompte la Samp

26

AC Milan (4-3-3) : Donnarumma - Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez - Montolivo, Biglia, Bonaventura - Suso, Cutrone, Çalhanoğlu. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Sampdoria (4-3-1-2) : Viviano - Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru - Barreto, Torreira, Linetty - Ramirez - Quagliarella, Zapata. Entraîneur : Marco Giampaolo.

On n’arrête plus le Milan.Très inspirés offensivement, parfaitement en place collectivement, les Lombards ont logiquement dominé une Sampdoria souvent hors sujet ce dimanche soir.Lesont l'occasion de briser rapidement la glace par Ricardo Rodríguez sur penalty, à la suite d'une main de Murru dans la surface. Mais le Suisse expédie une frappe beaucoup trop mollassonne dans les gants de Viviano. Pas grave, les Milanais ont toujours la dalle. Et ouvrent le score dans la foulée par Bonaventura, qui vient couper un excellent centre dans la surface de Calabria, avec ce coup-ci Viviano qui nous fait le coup des mains molles.Bonucci se voit ensuite logiquement refuser un but pour hors-jeu, tandis que Çalhanoğlu mitraille de frappes le but adverse, mais manque d'un soupçon de réalisme pour arriver à ses fins.Lese contentera finalement d'un bon vieux succès 1-0. Suffisant pour que Gennaro Gattuso garde la pèche : ses poulains sont invaincus depuis le 27 décembre, toutes compétitions confondues et sont désormais sixièmes, à égalité avec... la Samp.