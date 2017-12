Milan dompte Bologne et s'offre un peu d'air

AC Milan (4-3-3) :Donnarumma - Abate, Musacchio, Bonucci, Rodríguez - Kessie, Montolivo, Bonaventura - Suso, Kalinić, Borini. Entraîneur : Gennaro Gattuso.



Bologne (4-3-3) : Mirante - Torosidis, Gonzalez, Helander, Masina - Donsah ,Pulgar, Nagy - Verdi, Destro, Palacio . Entraîneur : Roberto Donadoni .

À La Bonaventura.Longtemps tenus en échec par une formation de Bologne sereine et appliquée, lesont du s'en remettre à un Giacomo Bonaventura létal dans la zone de vérité.C'est l'ancien de l' Atalanta qui ouvre le bal, en plantant un pion d'un plat du pied sécurité, après une bonne déviation de la tête de Kalinić. Des débuts trompeurs. Rapidement, Milan commence à bafouiller son football et Bologne égalise. Destro s'amuse avec Musacchio et transmet à Simone Verdi , qui envoie un extérieur du pied soyeux dans la lulu de Donnarumma. De quoi rééquilibrer les débats alors que Milan, pas franchement serein, multiplie les frappes hasardeuses devant la cage adverse. Du moins, jusqu'à ce que Fabio Borini n'envoie un bonbon sur le crane de Bonaventura, qui signe un doublé, de près.C'est tout et ça suffit pour Milan, toujours aussi poussif, mais qui remporte son premier match depuis que Gennaro Gattuso s'est installé sur le banc du