Milan domine Sassuolo et s'offre un peu d'air

Sassuolo (4-3-3) :Consigli – Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso – Mazzitelli, Missiroli, Cassata – Politano, Falcinelli, Ragusa. Entraîneur : Cristian Bucchi.

AC Milan (3-4-2-1) : Donnarumma – Zapata, Bonucci, Romagnoli –

Calabria, Kessie, Montolivo, Borini – Suso, Çalhanoğlu – Kalinić. Entraîneur : Vincenzo Montella.

Enfin un peu de répit pour Vincenzo Montella Avec une seule victoire en Serie A depuis début octobre, ledu Milan avait vraiment besoin d'une victoire sur la pelouse de Sassuolo . C'est chose faite, avec un succès 2-0 mérité sur l'ensemble de la rencontre.Dans le premier acte, les Milanais sont néanmoins peu inspirés, face à desqui quadrillent efficacement le pré. Lesvont tout de même briser la glace, puisque Romagnoli ouvre le score de la tête, après une sortie aux poings foireuse d' Andrea Consigli . Ce but a le mérite de décoincer les, qui dominent plus leur sujet en seconde période.Kessié tombe d'abord sur Consigli, qui détourne sa frappe à l'entrée des seize mètres, avant que Suso ne fasse son numéro habituel : l'Espagnol dégaine dans la surface son combo crochet extérieur-frappe dans la lulu et double la mise. Un grand classique du numéro huitet une belle claque dans la tronche de Sassuolo , qui rend définitivement les armes.Encore poussif dans le jeu, Milan l'emporte et remonte au classement, en s'emparant de la septième place de la Serie A au détriment du Torino