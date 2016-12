Milan corrige Empoli

1

Empoli 1-4 AC Milan

OK, la Juve aura l'occasion de prendre sept longueurs d'avance sur son dauphin demain. Mais si le classement de Serie A dit bien une chose ce soir, c'est que le souffle que sentent les Turinois sur leur nuque appartient aux Milanais. Lessont allés balayer Empoli et restent désormais sur un joli dix points sur douze pris lors des quatre dernières journées.Pas forcément dominateurs en première période, les Milanais ouvrent tout de même le score : Kucka récupère le cuir avant de transmettre à Suso , dont le centre à ras de terre trouve Gianluca Lapadula , qui conclut en première intention (15). Les Lombards ne sont toutefois franchement pas maîtres de leur sujet : Pašalić patauge au milieu de terrain, Locatelli foire trop de transmissions et Gigi Donnarumma n'est pas franchement dans un grand jour. Sa sortie hasardeuse à la suite d'un centre adverse permet ainsi à Empoli d'égaliser dans la foulée par Saponara (17).Au retour des vestiaires, les deux équipes ont un peu de mal a émerger. Milan, qui peine à construire, semble même un temps parti pour envoyer faire dodo le public du stade Carlo Castellani. Avant de se réveiller en un éclair pour assommer complètement Empoli . D'abord sur une merveille d'action collective initiée par Lapadula, qui trouve Abate, dont le bon centre à ras de terre est propulsé dans les filets de Skorupski par l'inévitable Suso . Mais s'il y a vraiment un homme en feu côté milanais, c'est bien Giacomo Bonaventura . Sur l'aile gauche, le Jack part dans une série de dribbles avant de centrer en retrait, ce qui pousse Andrea Costa à envoyer le ballon dans ses propres filets. En trois minutes, le Milan a baffé à deux reprises les Toscans qui ne s'en remettront pas. Lapadula y va même de son doublé en fin de match, d'une frappe à mi-hauteur dans la surface.