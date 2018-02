Milan cale à Udine

19

Udinese (5-3-2) : Bizzarri - Zampano, Stryger Larsen, Danilo, Nuytinck, Pezzella - Barák, Behrami, Jankto - De Paul, Lasagna. Entraîneur : Massimo Oddo



AC Milan (4-3-3) : Donnarumma - Abate, Bonucci, Romagnoli, Calabria - Biglia, Kessié, Bonaventura - Suso, André Silva, Çalhanoğlu. Entraîneur : Gennaro Gattuso

Milan peut clairement s'en mordre les doigts. Gennaro Gattuso a eu finalement raison de ne pas «» . Son AC Milan , qui ressemble pourtant de plus en plus à l'ex d'Angelina Jolie, n'a pas réussi à enchaîner à la Dacia Arena ce dimanche (1-1).Lesont pourtant commencé le match tambour battant, à l'image de cette praline de Suso à faire pâlir n'importe quel maître chocolatier pour ouvrir le score (0-1, 9). Milan contrôle d'abord, face à une équipe de l' Udinese apathique en première période, mais n'arrive pas à faire le break et se mettre à l'abri. Une stérilité offensive incarnée notamment par André Silva , qui a raté l'occasion de s'envoler (23).En seconde période, l' Udinese revient avec d'autres intentions, joue plus haut et va pousser le Milan à la faute. Pour un deuxième carton jaune, Calabria est exclu (68) et laisse ses partenaires à dix pendant vingt-cinq minutes. Le tournant du match, sans hésiter, car Milan souffre de plus en plus. Une première alerte du nouvel entrant Maxi López sortie par Donnarumma (74) annonce la tempête à venir sur les cages du numéro 99. Et deux minutes plus tard, sur un centre de Lasagna dévié par Bonucci, Donnarumma se loupe à son tour et envoie lui-même le ballon au fond de ses filets. Cruel pour Milan qui avait l'occasion d'enchaîner une quatrième victoire de rang, et qui va recevoir la Sampdoria , l' Inter et se déplacer à la Roma lors de ce seul mois de février.