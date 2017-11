Milan bute sur le Toro

Milan(3-4-2-1) : Donnarumma– Zapata, Bonucci, Romagnoli - Suso, Kessie, Montolivo, Rodríguez – André Silva, Bonaventura - Kalinić. Entraîneur : Vincenzo Montella



Torino(4-3-3) : Sirigu – De Silvestri, Nkoulou , Burdisso , Ansaldi– Baselli, Rincón, Obi - Niang, Belotti, Ljajić . Entraîneur : Siniša Mihajlović

Torpeur sur San Siro.Après s’être amusé à domicile en C3 face à l' Austria Vienne en milieu de semaine (5-1), Milan avait à cœur de repartir de l'avant en Serie A. C'est rappé, après un match nul longtemps soporifique, face à une formation du Toro solide, à défaut d’être aussi enthousiasmante à voir jouer que la saison dernière.Lesont d'abord un mal fou à imprimer du rythme à la rencontre. Mais parviennent quand même à allumer quelques départs de feu dans la surface adverse. Mais ni André Silva , qui ne trouve pas le cadre après un bon centre de Zapata, ni Suso , qui envoie un joli coup franc que détourne Sirigu, ne parviennent à leurs fins. Frustrant, pour des Milanais volontaires, mais toujours aussi patauds collectivement, à l'image des nombreuses mésententes qui plombent les offensives des hommes de Montella.San Siro gronde, Cutrone et Çalhanoğlu font leur entrée en jeu et Milan accélère en fin de rencontre. Sans résultat probant. C'est même le Toro qui est tout proche d’assommer le. Belotti décoche une tête piquée dans les seize mètres, mais Donnarumma sort une parade de cyborg pour soulager les siens.Milan doit se contenter d'un zéro-zéro sans saveur et reste enlisé à la septième place de la Serie A. De quoi donner de sérieux maux de tête à Vincenzo Montella , qui continue de galérer salement à la tête des