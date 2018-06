Mikel Obi(en) à sa place

Après un premier match décevant, le capitaine des Super Eagles est monté en puissance face à l’Islande (2-0). Mardi, il sera l'un des principaux atouts du Nigeria, qui jouera sa qualification contre des Argentins en crise. À un drôle de poste de meneur de jeu, qui a même fait réagir José Mourinho...

Mourinho tacle, la réponse fuse

« Si tu le laisses manœuvrer, tu risques d’être dans la merde »

Quand Leo et Obi se croisent...

Par Alexis Billebault

Groupe D Pts J. G. N. P. Diff. 1 Croatie 6 2 2 0 0 5 2 Nigeria 3 2 1 0 1 0 3 Islande 1 2 0 1 1 -2 4 Argentine 1 2 0 1 1 -3



Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au Nigeria John Obi Mikel (31 ans) a toujours eu droit à une attention particulière. Surtout quand il s’agit de discuter de ses performances avec la sélection nationale, dont il est le capitaine. Au lendemain de la défaite desface à la Croatie (0-2 le 16 juin), sa discrétion lors de ce match fut par exemple au centre des conversations. Habituellement très influent dans le jeu de son équipe, le milieu de terrain de Tianjin TEDA ( Chine ) a cette fois disparu des écrans radar. Au point de donner naissance à une petite polémique que José Mourinho , son ancien entraîneur à Chelsea et jamais le dernier pour balancer quelques vacheries mouillées d’acide, a alimentée.Le technicien portugais, conforté dans son jugement par d’anciens illustres internationaux nigérians – Jay-Jay Okocha en tête –, s’est ainsi ému du positionnement d’un Obi Mikel meneur de jeu. «» , a notamment fustigé le Mou. Gernot Rohr , le sélectionneur allemand des, s'est en réponse hâté de rappeler à son éminent confrère «» . Une façon polie de conseiller à l’ancien coach du FC Porto de s’intéresser un peu plus aux matchs des sélections africaines en général et du Nigeria en particulier. Le 22 juin face à l’ Islande (2-0), Rohr a donc maintenu son système. Bingo : Obi Mikel s'est montré un peu plus convaincant que six jours plus tôt, sans pour autant être impliqué dans les deux buts inscrits par Ahmed Musa Ce mardi soir, et malgré une fracture à une main qui l’obligera à jouer avec une protection, Obi Mikel devra encore élever son niveau de jeu pour aider son pays à franchir le cap du premier tour du Mondial pour la quatrième fois de son histoire. «» , note Lappé Bangoura, ancien sélectionneur de la Guinée (2016-2018).Et le principal intéressé, dans tout ça ? Lui préfère minimiser le débat autour de sa personne. En témoignent ses propos lors d’une conférence de presse : «» À moins d’un improbable changement tactique décidé par Rohr, l’ancien joueur de Plateau United, Lyon , Oslo et Chelsea devrait donc occuper le même poste face aux Argentins. Sébastien Migné, le sélectionneur du Kenya , l’a affronté deux fois quand il était l’adjoint de Claude Le Roy au Congo lors des éliminatoires de la CAN 2015 : «Attention : John Obi Mikel va croiser des Argentins sous pression après leurs débuts désastreux face à l’ Islande (1-1) puis contre la Croatie (0-3). Avec un certain Lionel Messi . Les deux joueurs ont plusieurs fois eu l’occasion de s’affronter. Le 25 juin 2014 à Porto Alegre par exemple, lors du troisième match du premier tour de Coupe du monde. L’s’était imposée 3-2 avec un doublé de la. Une défaite sans conséquence fâcheuse pour lesfuturs huitième-de-finalistes contre la France (0-2). En 2005, l’Argentin avait également déjà pris le dessus sur le Nigeria en finale de la Coupe du monde des moins de vingt ans disputée aux Pays-Bas (2-1). Le Barcelonais avait terminé meilleur buteur du tournoi avec six buts. Et Obi Mikel deuxième meilleur joueur derrière... Messi.Conséquence : la performance de l’ancien joueur de Plateau United, le club situé à Jos (sa ville natale), avait attiré l’attention de Manchester United et de Chelsea . Lesavaient réussi à attirer le jeune milieu de terrain de Lyn Oslo en 2006 après un long imbroglio entre les Londoniens, leset la formation norvégienne. Mais depuis un an et demi, Obi Mikel se promène à Tianjin Teda, en Super League chinoise, où le compte en banque de ce fils d’un patron de société de transport a gagné en épaisseur. Un grand écart sportif qui n’a jamais contrarié Gernot Rohr : «(champion d’Afrique en 2013, N.D.L.R.)» Pas faux.