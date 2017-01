Mike Dean relégué en Championship

0

When Mike Dean is reffing a Spurs game and the linesman disallows a Kane goal for offside pic.twitter.com/EgvctJY1m9 — Coral (@Coral) 13 janvier 2017

Vertonghen ruled out with ligament damage. Mike Dean demoted to Championship.Spurs fans: pic.twitter.com/mHBlkjUYdh — The Arsenal (@DareToWenger) 17 janvier 2017

Mike Dean's 4 sons have denied that their father is a Tottenham fan."He is a fair and honest man" said sons Harry, Kyle, Dele and Danny. pic.twitter.com/Q9NZLBFmHF — TheFootballCommunity (@Footy_Community) 13 janvier 2017

JD

Il y a des jours comme ça où rien ne va. Un jour, ce sont tous les fans d'un club qui te détestent . L'autre, ce sont tous les Internets qui se déchaînent sur ta gueule. Après, un producteur de rap te voue aux gémonies parce que tu portes le même nom que lui . Et comme si ça ne suffisait pas, tu te réveilles un matin avec un courrier de tes patrons qui te sucrent ton poste au plus haut niveau. Bienvenue dans la vie de Mike Dean.Devenu unmalgré lui, Mike Dean continue de payer son amour pour Tottenham . Ce supporter invétéré desa pour particularité d'arbitrer des matchs de Premier League depuis l'an 2000. Ce qui pose forcément une question de conflit d'intérêts. Il aura pourtant fallu attendre dix-sept ans pour qu'une décision radicale soit prise par la commission anglaise d'arbitrage.À la suite d'erreurs grossières survenues au mois de décembre, la grogne avait atteint un point de non-retour. Et si la bienséance impose de se plier aux décisions de l'homme en noir, force est de constater que Mike Dean est l'exception qui confirme la règle. Dès la fin de cette semaine, il n'officiera plus sur les pelouses de première division, mais à l'échelon inférieur et juste pour une journée. Niveau sanction, on a vu pire !Dean paye donc ses récents choix polémiques, comme d'avoir exclu Sofiane Feghouli West Ham ) contre Manchester United et, à l'inverse, d'avoir préservé Rosston Barkley ( Everton ) malgré un tacle à retardement sur Jordan Henderson Liverpool ). On lui reproche également d'avoir accordé un but à Zlatan Ibrahimović face aux, alors que le Suédois semblait clairement hors jeu.Ce week-end, loin du choc City- Tottenham , Dean sifflera le derby du Yorkshire entre Leeds et Barnsley. Toujours plus bandant qu'un Laval Troyes de notre antichambre à nous.