Mikaël Silvestre : « Aller à Anfield, c’est comme aller en enfer »

90

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le diable rouge craint l’enfer.Alors que Manchester United se rend chez son éternel rival Liverpool ce samedi, Mikaël Silvestre met en garde l’actuel dauphin de Premier League face à son premier gros test en championnat. «, raconte l’ancienpour» Le défenseur, vainqueur de cinq Premier League et une Ligue des champions avec United, en a tout de même profité pour déclarer son chouchou favori et tacler l’armada offensive des[blessé six semaines]» , a assuré Silvestre.