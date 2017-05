Mijatovic : « La Juve perdra en finale face au Real »

0

Predrag Mijatovic sait de quoi il parle.Le Real Madrid et la Juventus ont frappé fort lors de ces demi-finales aller de la Ligue des Champions. Sauf retournement de situation, ces deux monstres du football européen devraient se retrouver en finale le 3 juin à Cardiff.Une affiche Real Madrid Juventus , cela rappelle des souvenirs à Mijatovic, unique buteur de la finale de la Ligue des Champions 1998 pour des madrilènes opposés ce soir-là à la Juve d'un certain Zinédine Zidane Interrogé sur ce possible remake, le Serbe est convaincu de la victoire de son ancienne équipe et s'appuie sur l'histoire des deux clubs dans la compétition pour étayer son propos : «: Le Real Madrid a gagné onze Ligue des Champions pour trois finales perdues, alors que la Juventus en a remporté deux pour six défaites.