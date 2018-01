Mihajlović se propose à Bordeaux

1

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Même si c'est le boxon, Bordeaux reste un club attractif.Sans coach depuis la rupture à l'amiable du contrat de Jocelyn Gourvennec ce jeudi, les Girondins de Bordeaux ne manquent pas de candidats. Le club a laissé filtré qu'il avait reçu «» , le Belge Michel Preud'Homme et l'ancien de la maison Élie Baup en tête, comme l'a affirméil y a quelques jours.Le médiarévèle que parmi les personnes intéressées par le poste, un certain Siniša Mihajlović s'est lui aussi porté candidat pour relancer la machine girondine. Seulement deux semaines après son éviction du Torino , l'excellent tireur de coup franc serait intéressé par le projet, et sa candidature a retenu l'attention des décideurs bordelais.L'appel des Balkans.