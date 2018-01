Mihajlović limogé

50

Siniša Mihajlović et le Toro, c'est fini.Éliminé de la Coppa Italia ce mercredi soir à l'Allianz Stadium dans le derby de Turin (2-0), le Torino change de coach. En poste depuis près d'un an et demi, Mihajlović a été démis de ses fonctions par le président Cairo après la rencontre. Selon la, une délégation de joueurs emmenée par Belotti, Ljajić ou encore M’Baye Niang est venu remercier une dernière fois le technicien cette nuit après la rencontre pour lui témoigner son affection.La décision de remplacer l'ancien joueur de la Lazio est pourtant loin d'être illogique au vu de la première partie de saison des, qui n'ont remporté que 5 matchs en Serie A et qui ne sont donc plus en course en coupe nationale. Pour remplacer le technicien serbe, le Torino pense à Walter Mazzarri , l'ancien coach du Napoli et de l'Inter, libre depuis la fin de son aventure anglaise à Watford en fin de saison dernière.2018 commence fort.