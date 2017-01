Mihajlović face à la malédiction Montella

En cas de succès ce soir face au Torino, Vincenzo Montella pourrait aligner une troisième victoire de rang cette saison face à la formation de Siniša Mihajlović. De quoi ressusciter une loi des séries qui dure depuis que les deux hommes sont joueurs. Car du temps de sa superbe à la Lazio, le Serbe n’a pas pu remporter la moindre rencontre contre la Roma de l’Aeroplanino.

Mihajlović, maudit du derby

Montella, bête noire de la Lazio

Rivalité amicale

Douze janvier 2017. Le Toro vient de s’incliner deux buts à un face au Milan en Coppa Italia , et Siniša Mihajlović râle. «» Dans le camp d’en face, son homologue Vincenzo Montella est beaucoup plus mesuré : «» , se contente de déclarer lemilanais. Et de s’éclipser de la zone mixte avec le sourire en coin entendu de celui qui savait de toute façon comment tout cela allait se finir. Après tout, pour battre Siniša Mihajlović, personne ne connaît mieux que lui la recette.Zéro. Comme le nombre de derbys remportés par Siniša Mihajlović sous le maillot de la Lazio quand il affrontait la Roma avec Vincenzo Montella dans ses rangs. Entre 1999 et 2004, les deux hommes se sont pourtant croisés à six reprises sur le pré lors de derbys de la capitale. Quand le Serbe allait de déception en déception face à la Louve, Montella, lui, frappait à pas moins de sept reprises face au rival. Comme un symbole, la première fois que les deux hommes s’affrontent sous les maillotset romain, Montella déploie déjà ses ailes d’en marquant le second but des siens, quand Mihajlović et la défense desdoivent s’incliner à quatre reprises face aux attaquants de la Louve. Le Serbe réduira bien le score sur penalty, mais la Lazio ne peut que s’incliner lourdement ce 21 décembre 1999, dernier derby romain des années 90. «» titrera lale lendemain. Mihajlović ne le sait pas encore, mais il n’en est qu’au début de ses peines face à la meuteemmenée par Vincenzo Montella Entre 1999 et 2004, soit treize rencontres disputées en Serie A et Coppa Italia , la Lazio ne remporte qu’une fois le derby de Rome, le 25 mars 2000. Un match que Mihajlović manque, en raison d’une suspension. Et, là encore, Montella avait bien failli gâcher la fête en ouvrant le score dès la troisième minute de jeu d’une reprise acrobatique, avant que Nedvěd et Veron ne frappent à leur tour pour faire triompher la cause. La suite n’est que déceptions et contre-performances pour les Ciel et Blanc, qui devront attendre le 6 janvier 2005 pour enfin réussir à vaincre le rival honni. Une série noire marquée de deux défaites cuisantes, où Montella joue un rôle prépondérant. Il y a bien sûr cette demi-finale retour de Coupe d’ Italie en 2003, où le petit Italien s’en va débloquer une rencontre crispante d’un but de rapace peu avant l’heure de jeu.Mais il y a surtout le match chef-d’œuvre de Montella, ce 5-1 du 10 mars 2002, où il fait exploser à lui seul l’arrière-garde de la Lazio , composée notamment de Nesta, Fernando Couto et, bien sûr, de Siniša Mihajlović. Pendant une heure, l’ne touche plus terre et plante un quadruplé phénoménal. Deux coups de casque où son mètre 72 décolle plus haut que tous les défenseurs, un but de renard et une frappe monstrueuse dans la lucarne plus tard, la Lazio doit concéder sa plus lourde défaite lors d’un derby depuis 1933.Un match forcément traumatisant pour unpur jus tel que Mihajlović, qui avait accepté de revenir sur la rencontre pour les médias transalpins : «"Hé ho, Nesta, putain, tu es le capitaine, alors n’abandonne pas !"(l'entraîneur de la Lazio , ndlr)"Vous êtes fou ?"» Et quand on lui demande d’évoquer précisément le cas de Montella, le Serbe avoue avec humour qu’il associe l’ancienà certains des moments les plus douloureux de sa carrière : «Sentimental, mais pas rancunier, Mihajlović a su quand même relativiser les misères que Montella lui a fait subir du temps de leurs années romaines. Les deux hommes s’apprécient et entretiennent une amitié sincère, qui a résisté au passage du temps. Car avant de s’écharper lors des derbys romains, Montella et Mihajlović ont évolué deux saisons ensemble, de 1996 à 1998, sous le maillot de la Sampdoria , où ils ont pu tisser des liens solides. «» , confie Mihajlović. «» , plaisante en retour Montella. «» , nuançait également Mihajlović. Pour y parvenir, une victoire face au Milan ce lundi soir semble indispensable. Dans le cas contraire, le Serbe sait que Vincenzo Montella ne se privera pas de prolonger dans leurs carrières d’entraîneurs la série noire qui l’accablait déjà du temps de leurs carrières de joueurs. En toute amitié, bien évidemment.