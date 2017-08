Mignolet sur le départ ?

1

HL

Alors qu'il réussissait un début de saison réjouissant, à l'image de son pénalty arrêté lors du tour préliminaire de Ligue des Champions contre Hoffenheim Simon Mignolet pourrait plier bagage plus vite que prévu.L'habituel portier de Liverpool n'a pas été convoqué pour le choc de ce dimanche entre l'équipe de la Mersey et son concurrent d' Arsenal , et c'est Karius qui garde les cages des Reds.Une décision prise par Jurgen Klopp qui n'aurait absolument pas plu au gardien qui a réclamé un entretien en tête à tête avec son coach pour clarifier la situation, à en croire Sky Sport. A quelques jours de la fermeture du mercato, cet épisode vient clairement rebattre les cartes autour de l'avenir du(19 sélections)Un deuxième Belge à Paris ?