Vin Diesel, l'acteur vedette des sagas XXX, Riddick et surtout Fast&Furious fête aujourd’hui ses 50 ans. L’occasion de tailler une bavette avec son plus célèbre sosie : Giulio Migliaccio, désormais ex-joueur de l’Atalanta.

Propos recueillis par Valentin Pauluzzi

Pour le moment bien, pour la première fois après 20 ans de football, je peux passer des vacances un peu plus tranquilles avec ma femme et mes deux filles, mais je suis prêt à reprendre. J’ai plein de projets, j’ai une relation incroyable avec la ville de Bergameet l’Atalanta m’a proposé directement un poste, je vais d'ailleurs suivre un cours pour devenir directeur sportif.Je suis très content de ce que j’ai fait. J'ai débuté en Serie A il y a 13 ans, mais j’ai passé tous les caps pour y arriver en partant de tout en bas. Une fois arrivé parmi l'élite, je n'en suis plus reparti. Je ne regrette rien de mon parcours, j’en suis même très fier.La première fois où ça a été criant, c’est quand je suis allé en vacances à New-York il y a 7/8 ans. Les gens m’arrêtaient dans la rue et ils pensaient vraiment que j’étais lui. Moi d’ailleurs, je me prêtais au jeu, je disais que j'étais bien lui, mais mes filles m’arrêtaient tout de suite et vendaient la mèche. D’ailleurs, j’y suis retourné cette année et rebelote, ça n'a pas loupé ! On me demandait si j’étais lui, même s'il me manque un paquet de muscles.Bien sûr, j’ai vu pas mal de ses films et j’avais moi-même remarqué cette ressemblance. Les membres de ma famille se sont fait plaisir, puis ensuite ça a été le tour de mes coéquipiers dans le vestiaire. On a commencé à m’appeler Vin, c’est devenu un peu mon surnom. En Italie aussi, on me prend pour lui, les vendeuses, les serveurs, j’en suis arrivé à dire que c’est lui qui me ressembleQuand même pas, je dis que je suis Vin Diesel, je me marre et ça s’arrête là. Et même au bout de la centième fois qu’on me fait la remarque. Ça ne m’a jamais dérangé ni saoulé. Au contraire, c’est franchement sympathique.Ah ça non, surtout sur les réseaux sociaux. Concernant les, pour ceux de l’Atalanta, heureusement, je suis bien Migliaccio, mais pour ceux adverses, lors de l’échauffement, j’entendais souvent des recommandations du type «Je ne sais pas, il y a plein d'aspects qui comptent pour séduire une femme, et je suis plus beau que lui, non ?Et même si je n’ai pas sa musculature, j’ai quand même le physique d’un joueur de foot !Mais moi, je l’ai toujours bien aimé, ce gars, indépendamment de tout ça. Je trouve que c’est un acteur vraiment sympathique, qui a fait de l’action, mais aussi des comédies. Maintenant, dire que je suis un fan absolu serait un bien grand mot.Absolument pas, je suis très bien comme je suis et conserve volontiers mon travail.! Je l’ai vu plein de fois avec mes filles. C’est marrant de le voir galérer avec les enfants, et puis c'est un rôle à contre-emploi.Ce serait chouette, je lui raconterais tout simplement mon histoire, qu'on me prend tout le temps pour lui. D'ailleurs, y a pas moyen de faire remonter l'interview jusqu'à lui ?