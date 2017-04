Middlesbrough contrarie les plans de City

0

Middlesbrough 2-2 Manchester City

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un retour qui fait du bien. Après avoir inscrit trois buts lors de ses deux premières titularisations en Premier League, Gabriel Jesus avait dû s'absenter durant deux long mois à cause d'une vilaine blessure au pied. De retour dans le onze de départ face à Middlesbrough , le Brésilien a confirmé son statut de futur crack et a permis aux siens de se sortir d'un bon bourbier en égalisant de la tête en fin de rencontre (85).Quatrième au coup d'envoi, Manchester City espérait profiter du faux pas de son colocataire de Manchester United pour creuser un écart et grimper sur le podium. Problème, Middlesbrough joue sa survie en Premier League et a besoin de la victoire pour croire au miracle. Pour arriver à ses fins, la tactique deest simple : une défense basse et des contres joués à toute vitesse pour alimenter un Álvaro Negredo revanchard après son départ de Manchester City lors de l'été 2014. Une tactique payante puisque sur sa seconde occasion, l'Espagnol ouvre le score d'une jolie frappe du gauche qui frappe le poteau de Caballero avant de faire trembler les filets (38).Maladroits dans le dernier geste, lesn'arrivent pas vraiment à mettre en danger un Brad Guzan protégé par sa solide muraille défensive. Une muraille qui se brise une première fois lorsque le donjon néerlandais Marten de Roon fauche Leroy Sané dans la surface de réparation. En froid avec le point de penalty cette saison, Sergio Agüero ne tremble finalement pas pour ramener les siens à égalité.Alors que les hommes de Pep Guardiola semblent bien mieux depuis les entrées en jeu à la pause de Sterling et de Sané, ils vont une nouvelle fois se faire avoir par leur défense fébrile. Profitant d'un cafouillage dans la surface, Negredo tente une demi-volée qui termine en passe décisive pour Calum Chambers (78). Middlesbrough se met alors à croire à une folleau classement, avant que Gabriel Jesus ne vienne les crucifier.Avec les deux nuls de Manchester, Arsenal aura l'occasion de recoller au peloton de tête en cas de succès dans le North London derby face à Tottenham