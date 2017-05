Michy offre le titre à Chelsea !

Obligés de gagner à West Bromwich Albion s'ils voulaient être sacrés dès ce vendredi soir, les Blues ont dû attendre l'entrée de Michy Batshuayi pour ouvrir le score et célébrer leur sixième titre de leur histoire. Chelsea est champion de Premier League !

West Bromwich Albion 0-1 Chelsea

Domination bleue, fautes et frappes de loin

Un bus imbougeable... jusqu'à l'entrée de Michy

Il était celui qui n'avait quasiment jamais eu sa chance cette saison. Celui qui n'avait jamais eu l'occasion d'être titulaire en championnat. Celui qui n'avait inscrit qu'un unique petit but dans ce marathon. Celui sur lequel les fans de Chelsea auraient parié en dernier, donc. Et pourtant. Pourtant, l'histoire retiendra que c'est bien Michy Batshuayi qui a donné le titre 2016-2017 à Chelsea . Le sixième de l'histoire du club. Avant son entrée à un quart d'heure du terme, lesbloquaient, et semblaient presque impuissants devant ces filets qui ne tremblaient pas. Mais à l'image de Batshuayi, qui s'est d'abord illustré par de nombreuses fautes, les Londoniens y ont toujours cru. Comme depuis l'été dernier. Et lorsque Michy a poussé la balle au fond sur un service chanceux de César Azpilicueta à la 82minute, toute la joie des nouveaux champions d' Angleterre s'est libérée. Comme celle, indescriptible et spectaculaire, d' Antonio Conte . Celle pas moins discrète de l'historique de John Terry . Celle de ces quelques supporters venus s'inviter sur la pelouse. Celle de tout un collectif, tout simplement.Pas là pour faire durer le suspense ou réclamer de la patience à leurs supporters, les Londoniens étouffent leurs adversaires dès les premières minutes. Logiquement plus motivés, largement plus précis et évidemment plus talentueux, lespassent leur vie dans la partie de terrain de WBA Pedro , à l'origine de toutes les occasions, semble en forme, et les attaques sont trop rapides pour l'entrejeu des locaux, qui procèdent en contre. Mais comment se montrer dangereux face au leader quand même Hazard n'hésite pas à traverser le terrain pour venir défendre devant sa surface ? Il faut toutefois souligner que West Brom' ne lâche pas non plus le morceau devant sa cage, même s'il ne touche pas la quille et accumule les fautes (en même temps que les cartons). Azpilicueta et Fàbregas tentent donc leur chance de loin à de multiples reprises pour forcer le verrou. Qui devrait bientôt péter, pense-t-on naïvement. Sauf qu'à la mi-temps, le score est toujours bloqué à zéro partout, et qu'il manque encore deux petits points et un but à Chelsea pour laisser exploser une joie méritée.Plus problématique : Foster n'a pas beaucoup d'arrêts à réaliser. Aucun de très haute qualité, en tout cas. Signe que lesdoivent mieux faire face au but. Positionné très, très bas, pris à la gorge, perdant de plus en plus de ballons près de la zone de vérité, WBA tient le choc tant bien que mal. La première parade décisive intervient après une tentative cadrée de Moses, suivie d'une volée de Costa. Pour Fàbregas, il manque quelques centimètres pour attraper le cadre pendant qu'Hazard manque de provoquer un contre-son-camp. Mais combien de temps lesvont-ils encore résister ? Plus le temps file, plus la question évolue et se transforme : lessont-ils capables de ne pas craquer jusqu'au coup de sifflet final ? Forcément, Conte s'excite et enrage de voir ses poulains s'en prendre plein les mollets sans trouver la faille. Comme d'habitude, Costa cherche son penalty... sans succès. Du côté de WBA , la fatigue se fait sentir et Pulis réalise rapidement ses trois changements. Ce qui fait du bien à son équipe, plus à l'aise et davantage en confiance sur la fin, Rondón et Chadli se procurant même de belles situations. Et puis, Michy fit son apparition. La suite est connue. Chelsea est officiellement champion de Premier League.