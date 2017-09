Michy fait plier l'Atlético

Dans un duel intéressant et dominé par les Blues, l'Atlético de Madrid a cru obtenir un match nul plutôt heureux. Mais les Anglais, encore menés au score à l'heure de jeu, ont poussé jusqu'au bout.

78

Braquage à l'espagnol

Morata-Hazard, envie de les revoir

Par Florian Cadu

Évidemment, les sifflets se sont faits nombreux quand il est sorti à dix minutes du terme. Après tout, Álvaro Morata représente un enfant du Real Madrid . Alors, comment aurait-il pu en être autrement dans l'enceinte de l' Atlético , qui déteste la Maison-Blanche ? Surtout que l'Espagnol n'a rien fait pour être aimer des supportersen ce mercredi soir de Coupe d'Europe. Avec son Chelsea , et bien aidé par son pote Eden Hazard , l'ancien de la Juventus a sérieusement embêté son ennemi naturel en égalisant. Mais le vrai cauchemar des coéquipiers d' Antoine Griezmann a finalement été son remplaçant. En bon Michy Batshuayi a crucifié les Madrilènes dans la dernière minute du temps additionnel alors que tout le monde pensait la partie terminée. Et c'est presque bien fait pour les locaux, qui n'ont jamais voulu prendre de risques à domicile.Première surprise dans ce duel : Conte choisit de se passer de Pedro et Willian , préférant muscler son milieu (Bakayoko-Kanté) en faisant confiance à Fàbregas pour accompagner Morata et Hazard aux avant-postes. Côté Madrid, le 4-4-2 aligné par Simeone a du mal à entrer dans la partie, subissant les attaques incisives londoniennes portées par Morata. Mais Oblak, décisif, est au contraire bien dans son match. Et l' Atlético , si elle semble perdue, sait serrer les dents face à la souffrance. Les, eux, sont à l'aise à l'Estadio Metropolitano. Le ballon bien collé à leurs pieds, les visiteurs se procurent régulièrement des occasions et défendent sans trop de souci. Ne manque plus qu'un (ou des) but(s) pour que leur soirée soit parfaite. Sauf que les filets tremblent de l'autre côté du terrain, Griezmann transformant un penalty provoqué par Luiz qui n'est pas sifflé dans 99% des cas (le fameux tirage de maillot sur corner). Dominés, lesrejoignent donc les vestiaires avec un résultat flatteur, manquant même de doubler la mise par Koke La deuxième période est celle attendue : fort de son pion d'avance et de son expérience, l' Atlético reste dans son style (autrement dit devant ses cages) pendant que Chelsea garde la quille et tente de refaire son retard. Et malgré un bon Morata, les Espagnols résistent sans sourciller. Jusqu'au centre du deuxième homme fort des Anglais, à savoir Hazard, qui trouve la tête gagnante de l'attaquant à l'heure de jeu. Mérité. Peu après, le Belge continue de créer le bordel dans l'arrière-garde madrilène, mais voit Fàbregas louper l'immanquable. Face au risque de défaite, les locaux vont-ils se contenter de multiplier les fautes comme depuis le coup d'envoi, ou proposer autre chose ? Simeone répond à cette interrogation par les entrées de Torres-Gaitán et des gestes excités. Mais sur le terrain, Morata confirme sa belle prestation et les chevilles d'Hazard encaissent toujours les coups. Il faut finalement l'entrée de Batshuayi pour faire céder l'Atlético, déjà aux vestiaires, en toute fin de rencontre. Une bonne punition pour des Madrilènes qui doivent montrer davantage pour espérer faire quelque chose dans cette compétition. Avec ce succès, Chelsea garde la tête du groupe C (six points) alors que l'Atlético pointe en troisième position (trois unités derrière la Roma) avant de défier Qarabağ. Une mauvaise affaire pour ceux qui ne méritaient pas mieux.Oblak - Juanfran , Godín, Lucas , Luís - Koke Saúl , Partey (Giménez, 76), Carrasco (Torres, 69) - Correa (Gaitán, 70), GriezmannCourtois - Azpilicueta, David Luiz , Cahill - Moses, Kanté, Bakayoko, Alonso - Fàbregas (Christensen, 85), Hazard ( Willian , 81), Morata (Batshuayi, 81