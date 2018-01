Michy dans la colle

Attaché et condamné au banc des remplaçants par Antonio Conte, Michy Batshuayi s’englue dans une situation délicate à Chelsea, où il n’est pas certain d’avoir un avenir. Problématique quant à son éventuelle présence au prochain Mondial.

Le prochain Pipo de Conte

La béquille Séville

Par Florian Cadu

Propos recueillis par FC, sauf AC

12 mai 2017. Entré cinq minutes plus tôt sur la pelouse de West Bromwich Albion, Michy Batshuayi délivre les siens et offre le titre de champion d'Angleterre à Chelsea . À l’époque, certains voient en ce but un geste symbolique. Après une première saison d’intégration chez les, où il n’a servi que d’ombre à Diego Costa (une seule titularisation en Premier League, cinq buts), l’attaquant acheté une quarantaine de millions d’euros à Marseille allait pouvoir enchaîner sur une deuxième année plus fructueuse, où on lui donnerait davantage sa chance. D’ailleurs, son début d’exercice 2017-2018 ( il a marqué sept fois et a été aligné d’entrée à cinq reprises toutes compétitions confondues entre mi-août et octobre) laissait augurer un ciel à venir sans trop de nuage. Sauf qu’à l’heure de 2018, le bilan est (re)devenu bien terne.Car depuis début novembre, Batshuayi ne compte que deux présences dans l’équipe de départ (une en League Cup en décembre, une en FA Cup en janvier), quatre apparitions en championnat, une en Ligue des champions et, pire encore, zéro action décisive. Autrement dit, la situation de l’avant-centre ne s’est absolument pas améliorée depuis son arrivée à Londres. «, a rassuré Antonio Conte en conférence de presse il y a peu.» Un discours entendu régulièrement de la part de l’Italien ces derniers mois, mais qui ne se justifie pas dans les actes.Désormais peu efficace quand on l’aperçoit sur le pré, barré par Álvaro Morata (ou Eden Hazard quand l’Espagnol est absent), Batshuayi a fait du banc des remplaçants son meilleur ami. Et ne semble pas s’en plaindre, au regard de son silence médiatique. Pourquoi le Belge continue donc d’attendre son tour sans broncher, lequel ne viendra pas tout de suite si jamais il arrive ? Grâce au management de Conte, répond Pedro Kamata, ancien joueur ayant été dirigé par l’entraîneur : «Est-ce le cas pour Batshuayi ? Possible. Toujours est-il que l’ex-Phocéen le sait : s’il souhaite conserver sa place en sélection, qui se rendra en Russie en juin prochain pour tenter d’égaler son meilleur résultat dans une Coupe du monde - une demi-finale -, Michy doit jouer. Davantage que lors de la première partie de saison. Chose qu’il aura sûrement plus de chance de faire loin des. «, confirme Igor de Camargo, partenaire du protagoniste au Standard de Liège en 2013.Autrement dit, le garçon doit sérieusement, et rapidement, réfléchir à son avenir. Ça tombe bien : plusieurs clubs, comme Séville, se seraient manifestés pour un prêt débutant cet hiver. En tout cas, le bonhomme a au moins progressé sur un plan : celui de la patience. «, note De Camargo.» Qu’elle vienne de Londres, d’Espagne ou d’ailleurs.