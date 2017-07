Michu arrête sa carrière

HL

À seulement 31 ans, Miguel Pérez Cuesta dit Michu prend sa retraite. Il était handicapé par une blessure à la cheville qui persistait depuis son arrivée en prêt à Naples lors de la saison 2014/2015. C'est son passage à Swansea , entre 2012 et 2015, qui lui avait permis de rejoindre l'équipe italienne et de connaître sa première et unique sélection (contre la Biélorussie) avec la. Il s'agit là des années les plus fastes de sa carrière où il avait notamment marqué 18 buts lors de sa première saison au club, en 2012-2013.Malgré un retour aux sources dans le petit club amateur de Lãngreo (4division) pour retrouver le plaisir de jouer, l'attaquant n'est jamais parvenu à récupérer une forme suffisante. Alors, Michu préfère raccrocher les crampons. Pour autant, il n'a pas prévu de quitter le monde du football : il va passer ses diplômes pour devenir entraîneur ou directeur sportif dans son club de cœur du Real Oviedo, là où sa carrière a commencé et s'est terminée.