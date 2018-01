Ça coince entre Preud'homme et Bordeaux

Nouveau rebondissement dans l'incroyable feuilleton bordelais. Michel Preud'homme , qui était le favori pour succéder à Jocelyn Gourvennec dans le bourbier girondin, ne serait finalement pas l'homme de la situation. Selon les informations de, le salaire exigé par l'ancien gardien de but serait en effet trop élevé pour les finances bordelaises. Et l'obligation de payer une indemnité (une somme de 750 000 euros est évoquée) au Club Bruges, avec lequel Preud'homme est toujours sous contrat, serait également un frein.Selon nos informations, le principal concurrent de Michel Preud'homme au poste d'entraîneur des Girondins serait également un étranger, aux prétentions salariales beaucoup moins importantes. Ce qui aurait poussé le Belge, bien décidé à obtenir le poste, à négocier des émoluments bien moindres que ce qu'il souhaitait initialement... mais pour le moment toujours trop élevés.Nicolas de Tavernost, le président de M6 et propriétaire du club, assure qu'un nouvel entraîneur sera nommé d'ici la fin du week-end. En plein mercato d'hiver d'une saison particulièrement mal embarquée, cela paraît être une sage décision.