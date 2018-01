Míchel mis dehors par Málaga

32

COMUNICADO| El técnico @MichelGonzalez no continúa al frente del equipo. Suerte para el futuro, Míster. https://t.co/g9m2E4sS03 pic.twitter.com/K1PaH62qRD — Málaga CF (@MalagaCF) 13 janvier 2018

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Échec et mat. Míchel a été démis de ses fonctions d'entraîneur de Málaga comme l'a annoncé le club dans un communiqué ce samedi. Avant-dernier de Liga avec seulement onze points, comme la lanterne rouge Las Palmas Málaga n'a plus gagné depuis quatre matchs en Liga et avait surtout mis plus de deux mois à remporter son premier match en championnat. Un nouvel échec pour l'ancien joueur du Real Madrid après ses résultats décevants à la tête de l' Olympique de Marseille lors de la saison 2015-2016. Depuis son séjour à l' Olympiakos entre 2013 et 2015, Míchel n'a jamais tenu plus d'un an sur un banc de touche. En matière de longévité, on a connu mieux. Michel Drucker > Míchel Gonzalez.