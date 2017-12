Michel Mézy offre ses maillots pour sauver un club amateur

1

AC

Pour un maillot porté par Neymar acheté, un petit club amateur est sauvé.Pour empêcher la disparition de l'Émulation sportive du Grau-du-Roi (Départemental 2), l'un de ses anciens clubs, Michel Mézy est prêt à sacrifier sa collection de maillots personnels. L'ancien entraîneur de Montpellier à la fin des années 1990 a ainsi offert 11 maillots portés et dédicacés de grands joueurs, anciens comme toujours en activité, à l'occasion d'une tombola de la dernière chance.Parmi les maillots, on y trouve ceux de Zidane, Griezmann, Fekir, Depay, Payet, Thauvin et même Neymar . Le petit club du Gard espère récolter près de 20 000 euros afin de sauver le club de la banqueroute.Le Mézy est arrivé.