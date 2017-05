Michel Der Zakarian débarque à Montpellier

FL

Le MHSC tient son nouveau coach. Michel Der Zakarian et sa chemise de touriste ont signé à Montpellier . Un retour au source pour l'ancien défenseur qui a porté le maillot de la Paillade pendant près d'une décennie (1988-1997), disputant notamment une finale de Coupe de France (perdue 3-0 contre l'AJ Auxerre , en 1994). La durée du contrat n'a pas été précisée.L'ancien entraîneur du FC Nantes et du Stade de Reims succède à Jean-Louis Gasset . Un choix surprenant si l'on s'attarde sur la dernière expérience de Michel Der Zakarian en Champagne. Malgré le plus gros budget de Ligue 2, son Stade de Reims a terminé à la 7place, à onze points du podium.