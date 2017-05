Michel Der Zakarian à Montpellier, ça se précise

TP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On a trouvé la prochaine victime des Nicollin.Selon les informations de RMC, Michel Der Zakarian aurait rencontré la famille Nicollin dimanche, avec son agent Jean-Pierre Bernès. L'actuel coach de Reims devrait être le prochain entraîneur du MHSC. Il devrait signer un contrat de deux années, plus une en option, et son arrivée pourrait être officialisée dans la semaine. À 54 ans, Der Zak' reviendrait sur des terres qu'il a bien connues en tant que joueur, lui qui a évolué neuf ans du côté de la Mosson et y a même terminé sa carrière professionnelle. Certes, il sort d'une saison moyenne avec Reims, désormais septième de Ligue 2 et qui n'a plus aucune chance d'accéder à la L1 après avoir longtemps squatté le wagon de la montée.Loulou & Michel