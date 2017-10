Míchel creuse encore

Après une mission maintien bien gérée en fin de saison dernière, Míchel galère terriblement à la tête de Málaga depuis la rentrée. Avec un seul point et aucune victoire en neuf rencontres, l’entraîneur espagnol essuie un nouvel échec et pourrait bientôt quitter la lanterne rouge de Liga.

« Monsieur Míchel González, vous avez commis des erreurs »

C'est pas ma faute à moi !

Par Florian Cadu

Propos de Fabio Celestini recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout avait pourtant bien commencé. Avec son élégant costume-cravate-chemise, Míchel était appelé à jouer les sauveurs par les dirigeants d’un Málaga malade et sérieusement menacé de descente en deuxième division. C’était au début du mois de mars, en 2017. Le club, qui avait déjà connu deux coachs ( Juande Ramos , puis Marcelo Romero ), pointait en quinzième position de Liga, et la chute semblait inexorable. D’ailleurs, la venue de l’Espagnol ressemblait davantage à un choix de désespoir qu’à une véritable solution. Surtout au regard de la précédente expérience marseillaise du Monsieur. Et puis finalement, au bout de trois résultats médiocres (deux défaites contre Alavés et l’Atlético de Madrid, un nul contre Leganés), lesse sont réveillés, accumulant six succès et un nul en neuf parties, ramenant même le trophée d’entraîneur du mois à leur manager. Conséquence finale : un maintien obtenu facilement grâce à une onzième place pas dégueulasse.La grande date de cette opération survie ? Le 8 avril. Ce jour-là, Málaga récupère trois points devant le grand FC Barcelone, qui lutte encore pour le titre suprême. Un 2-0 propre, net et sans bavure qui offre une certaine crédibilité à Míchel . Oui, mais voilà : quelques mois plus tard, alors que les deux équipes viennent de se rencontrer, le score s’est inversé, et l’entraîneur hispanique est désormais raillé de toute part. Lui et ses hommes subissent en effet un début de saison cauchemardesque : zéro victoire en neuf rencontres, un minuscule point arraché miraculeusement contre les Basques de l’Athletic Bilbao (ces derniers menaient encore 3-1 à dix minutes du terme), une défense catastrophique (vingt buts encaissés, pire bilan du pays) et un humiliant statut de lanterne rouge qui alerte sur le futur proche de l’entité andalouse.Forcément, l’ancien de l’OM est pointé du doigt. Dès la fin du mois d’août, son président Abdullah Al-Thani le prenait publiquement à partie sur Twitter : «» Sur le recrutement notamment, le patron reprochant à son employé d’avoir loupé Javi García (parti au Betis Séville) et d’avoir tenté des paris risqués (Paul Baysse, Esteban Rolón, Diego Rolán ...). Plus globalement, la capacité du technicien à faire changer les choses est remise en cause, et ses mauvaises aventures passées sont replacées sur le devant de la scène. Comme s’il n’avait pas les qualités requises pour stopper la descente aux enfers actuelle de son équipe.Constat tronqué selon Fabio Celestini, qui a connu Míchel à Getafe et en garde un excellent souvenir : «» Avec quelles armes ? «, répond l'entraîneur de Lausanne.N'empêche que Míchel est chaque semaine questionné sur son avenir, au fur et à mesure des revers qui s’enchaînent. Avec, toujours, le même genre de réponse et la même philosophie «» en conférence de presse. Après une défaite 3-1 contre Las Palmas, par exemple : «(...)(...)Ou après une raclée récoltée à Valence : «» Qu’en dit-on au sein de la hiérarchie, où le bordel règne ? Pas grand-chose de différent. Pour Mario Husillos, le directeur sportif qui s’est exprimé sur la Cadena COPE, le club doit «» , car le Madrilène de naissance reste «» . Encore faudrait-il le prouver sur une longue durée. Une marche assez haute pour un homme qui se ramasse quand même régulièrement.