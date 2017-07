Michael Keane passe sa visite médicale à Everton

NG

Selon les informations de Sky Sports, Michael Keane, le défenseur de Burnley, aurait passé sa visite médicale à Everton ce matin. Lesdevraient officialiser sa signature dans les prochains jours.Formé à Manchester United, l'international anglais avait définitivement rejoint lesen 2015 pour un peu plus de deux millions d'euros. Deux ans plus tard, le joueur pourrait être vendu bien plus cher à Everton, les médias anglais faisant état d'une somme de vingt-huit millions d'euros.Michael Keane serait la cinquième recrue de Ronald Koeman après Jordan Pickford, Davy Klaassen , Henry Onyekuru et Sandro Ramírez. Un cinq majeur à un peu plus de cent millions d'euros pour les pensionnaires de Goodison Park.Ronald Pognon.