Michaël Essien laissé libre par son club

Alors que tous les championnats nationaux européens sont à l'arrêt à cause de la trêve internationale, la première division indonésienne reprend ses droits vendredi avec un très excitant Persib Bandung - PS Tira.Malheureusement pour les amateurs indonésiens de beaux biceps et de grosses frappes de loin, la rencontre se déroulera sans Michaël Essien, libéré par son club de Bandung. Le milieu ghanéen de 35 ans n'entrait plus dans les plans de son entraîneur qui, n'ayant droit qu'à quatre joueurs étrangers, a préféré se passer des services de l'ancien milieu de Lyon et de Chelsea.Grosse affaire en vue pour les clubs de Ligue 1 (voire de Ligue 2), mais il va falloir se dépêcher, Bali United est déjà sur le coup.