Michael Emenalo est le nouveau directeur sportif de Monaco

Enfin une bonne nouvelle sur le Rocher.Ce lundi, l'AS Monaco a annoncé l'arrivée de Michael Emenalo en tant que directeur sportif. Ce dernier avait passé dix ans à Chelsea avant de quitter lesen ce début du mois de novembre. Selon les médias anglais, l'ancien footballeur nigérian de 52 ans ne s'entendait plus avec Antonio Conte et était fortement pressenti dans la principauté. Il est à l'origine des arrivées d'Hazard, Kanté ou encore Courtois dans le club londonien.L'ASM n'avait plus de directeur sportif depuis le départ d'Antonio Cordon, cet été.