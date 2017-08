Michaël Ciani file à Los Angeles

Horizon... 🌅 Une publication partagée par Michael Ciani (@mikeciani) le 6 Juin 2017 à 5h50 PDT

Sans club depuis cet été et la fin de son contrat avec Lorient Michaël Ciani va aller prendre des nouvelles de l'Oncle Sam.Les rumeurs lui prêtaient quelques proposition dans des clubs européens, mais le vieux briscard a préféré la West Coast et le Los Angeles Galaxy. À trente trois ans, le défenseur a signé un contrat d'un an et demi et va retrouver la nouvelle superstar locale, ce bougre de Romain Alessandrini . Ciani avait déjà donné quelques indices sur sa signature ces derniers temps sur les réseaux sociaux, en postant des photos de lui à Los Angeles avec des légendes plus ou moins explicites.Après avoir connu la côte ouest française à Bordeaux , la côte ouest italienne à Rome et la côte ouest portugaise au Sporting , Ciani boucle donc la boucle en découvrant celle des USA