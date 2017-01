Michael Bradley incendie le « Muslim Ban »

United States of America

Sur Instagram, les footballeurs ne font pas que partager leurs soirées chicha et leurs vacances à la plage.Alors qu'il accordait un entretien au journaliste sportif Grant Wahl, censé tourner autour de banalités sportives, Michael Bradley s'est fait prendre de court par une question inattendue. La grande plume dea demandé son avis au milieu de terrain du Toronto FC quant au dernier décret signé par Donald Trump. Intitulé, il est mieux connu sous le nom deet prévoit que tous les ressortissants de sept pays «» ( Irak Yémen ) soient bloqués aux frontières, même en possession de documents valides.Bradley admet avoir trouvé la question «» , mais s'est retrouvé déstabilisé. Cherchant ses mots, il finit par donner une réponse synthétique : «» . Plus tard, à tête reposée, il reconnaît la tiédeur de ses propos et décide d'apporter quelques précisions afin que le public comprenne le fond de sa pensée : «» .L'international américain se lâche alors : «» .#Bradley2020