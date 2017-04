Meunier pour l'arbitrage vidéo

0

Il est vraiment temps que l'assistance vidéo envahisse le football. Vivre avec son temps c'est la moindre des choses vu les enjeux actuels. — Thomas Meunier (@ThomMills) 19 avril 2017

127 caractères de Meunier pour régler un débat bien compliqué.Accro aux livres et aux sorties culturelles, le Belge ne rate pas une occasion pour parler des grands sujets de discussion. Et ce matin, le latéral droit s'est prononcé sur la vidéo dans le football via Twitter : «» .Des propos peu étonnants qui surviennent au lendemain d'un Real-Bayern très discuté pour son arbitrage Ou alors, c'est la remontada qui ne veut vraiment pas passer.