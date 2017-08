Meunier, la concurrence et la nouvelle dimension du PSG

FL

Il est de retour. Handicapé la saison dernière par des blessures, Thomas Meunier n'a plus endossé la tunique des Diables Rouges depuis le mois de novembre 2016, lors d'une victoire 8-1 face à l' Estonie où il avait marqué un but. Sélectionné par Roberto Martinez pour la réception de Gibraltar (jeudi) et le déplacement en Grèce (dimanche), deux matchs qualificatifs pour le Mondial 2018, le Belge est revenu en conférence de presse sur son statut au PSG et la nouvelle dimension du club., note le latéral droit qui doit désormais faire face à la concurrence de Daniel Alves. «Forcément, Meunier est enthousiasmé par le recrutement XXL du PSG , à commencer par l'arrivée de Neymar . «, estime le Belge.