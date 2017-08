Meunier fête Hazard, la France remercie la Bulgarie

Les éliminatoires dans tous leurs états. La Bulgarie qui va (peut-être) qualifier la France. Le retour d'Hazard. Une victoire de Chypre. Des triplés pour Meunier, Lukaku et Cristiano. Et même un 0-0 entre Grèce et Estonie.

GROUPE A

Bulgarie 3-2 Suède

Luxembourg 1-0 Bélarus

France 4-0 Pays-Bas

GROUPE B

Hongrie 3-1 Lettonie

Portugal 5-1 Îles Féroé

Suisse 3-0 Andorre

GROUPE H

Chypre 3-2 Bosnie-Herzégovine

Grèce 0-0 Estonie

Belgique 9-0 Gibraltar

Par Eric Carpentier

Oui, la Bulgarie peut nous qualifier pour une Coupe du monde. Par exemple en allant chercher une victoire aux forceps contre la Suède . À l'affût, quatre points derrière la Suède au coup d'envoi, les Bulgares ont galéré à se débarrasser des petits copains d'Ibrahimović. Deux fois en première période, les Suédois reviennent au score. Mais Chochev passe finalement par là, alors que les Bleus viennent de faire le break, et leur offre la première place sur un plateau. Merci messieurs.Le matchs des victimes. Un but d'un mec qui aurait pu être deux fois Parisien, mais qui est luxembourgeois. 1-0, le Bélarus reste bon dernier, avec son petit point acquis au match aller. Bravo messieurs.Opposée à une Lettonie dont le principal fait d'arme est d'être derrière les îles Féroés et Andorre dans le classement du groupe B, la Hongrie se simplifie rapidement la tâche grâce à Kádár puis Salzai, déjà buteur à Riga. Mais puisque aller chercher le Portugal , huit points devant, relève de l'utopie, les Hongrois décident de jouer à se faire peur. Les Lettons recollent avant la mi-temps, avant que Bese n'intervienne et ferme la marque. Rabat-joie.Pour rester collé aux basques de la Suisse , quoi de mieux qu'une réception des îles Féroé ? Réponse : un ciseau de Cristiano Ronaldo d'entrée de jeu. Mieux ? Un penalty de son altesse avant la demi-heure. Pas encore assez ? Mettez un triplé de CR7 et on n'en parle plus. Au total, unequi ne doit pas faire oublier qu'à la mi-temps, le Portugal n'avait qu'un seul but d'avance contre les Féroïens. Comment être serein dans ses conditions, quand Eder n'est même pas sur le banc ?Avec un champion d'Europe affamé à ses trousses, la Suisse ne peut pas se permettre de perdre le moindre point en route. En face, Andorre n'a aucune envie de se retrouver avec la cuillère de bois. Sauf que les sentiments, Haris Seferović n'en a pas. L'attaquant du Benfica claque son doublé, Lichsteiner y va de son pion, et c'est toute la Suisse qui coche la date du 10 octobre prochain, jour de déplacement à l'Estádio da Luz. Le nouveau jardin préféré de Seferović, donc.La folie de la soirée. À la mi-temps, la Bosnie a fait le break et peut toujours espérer passer les Grecs, deuxièmes à un point. Sauf que Džeko aurait peut-être été inspiré de remettre son doublé de l'aller. Car 45 minutes plus tard, c'est bien Chypre qui a planté les trois buts qui font trois points.Quand tu fais 0-0 à domicile contre l' Estonie , tu ne peux dire qu'une chose : merci les Chypriotes. Si, si, c'est possible.Après le set collé à Gibraltar (0-6), Roberto Martínez avait encore envie de s'amuser. Alors il dégaine une équipe légèrement offensive, avec Carrasco, De Bruyne, Mertens, Lukaku et surtout Eden Hazard sur la pelouse au coup d'envoi. Et derrière, ça déroule. Mertens, Meunier, Lukaku deux fois, Witsel, Hazard : boum, le 6-0 est payé à la mi-temps. Mais ce n'est rien comparé à la dinguerie de la seconde période. Si le score est anecdotique, ce qui l'est beaucoup moins, c'est le triplé planté par Thomas Meunier , rapidement imité par Lukaku, dont c'est déjà plus le job. Tremble, Dani Alves