Array ( [0] => Array ( [module-flottant] => Array ( [article] => Array ( [id] => 456248 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 17:50:00 [surtitre] => Coupe du monde 2018 // Belgique [titre] => Meunier : « Éliminer la France ou le Brésil serait une réussite » [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Meunier voit grand pour la Belgique. Après deux échecs consécutifs en quarts de finale lors des deux dernières compétitions (Euro 2016 et Coupe du monde 2014), la Belgique veut atteindre au moins le dernier carré du Mondial 2018, comme l'a souligné <a class="lien-fiche" href="/thomas-meunier.html">Thomas Meunier</a>, déterminé, dans une interview accordée à <i>L'Équipe</i> : « <i>C'est le moment ou jamais de pouvoir prouver à la terre entière que notre pays a vraiment des qualités. Et un super groupe. On a fait deux fois quart de finale, Coupe du monde (2014) et Euro (2016). Il est temps de montrer que l'on peut passer le palier des quarts.</i> » <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="fr" dir="ltr">?? <a class="lien-fiche" href="/thomas-meunier.html">Thomas Meunier</a>, latéral de la Belgique :<br><br>? « Éliminer la France ou le Brésil serait une réussite » <br><br>? <a href="https://t.co/ZdUYOLrHg3">https://t.co/ZdUYOLrHg3</a> <a href="https://t.co/HaT2z0axBI">pic.twitter.com/HaT2z0axBI</a></p>— L'ÉQUIPE (@lequipe) <a href="https://twitter.com/lequipe/status/1002199289941159936?ref_src=twsrc%5Etfw">31 mai 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Dans le tableau du Brésil, qu'il pourrait croiser en quarts, le latéral parisien croit aux chances de sa sélection de battre une grande nation : « <i>J'espère affronter le Brésil, vraiment. Pour leur montrer que la Belgique a aussi du potentiel. Et si on venait à éliminer, même la France ou le Brésil, ce serait pour moi une réussite même si on ne gagne pas le tournoi.</i> » Espérons pour lui que la malédiction des quarts n'est valable qu'en club. [auteur] => SB [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Thomas Meunier [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => Belgique [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 129118 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 422 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 0 [likes] => 0 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => Array ( [prev] => Array ( [id] => 456245 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 16:37:00 [surtitre] => Angleterre - Chelsea [titre] => Chelsea suspend son projet de nouveau stade à cause des voisins [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => La fête des voisins du 25 mai n’aura rien arrangé. Serpent de mer depuis plusieurs années à Londres, le projet de nouveau Stamford Bridge semblait enfin entériné à Londres. Un nouveau stade de 60 000 places devait voir le jour en 2021 en lieu et place de l’actuel, jugé trop petit. Mais le Chelsea FC a dû revoir ses plans, comme il l’a annoncé sur son site officiel : « <i>Le Chelsea Football Club annonce aujourd'hui qu'il a suspendu son nouveau projet de stade. Il n'y aura pas d'autres travaux de conception et de planification.</i> » <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/quel-avenir-pour-terry-456238.html">John Terry cherche un nouveau boulot</a></div> « <i>Le club n'a pas fixé de délai pour le réexamen de sa décision. La décision a été prise en raison du climat d'investissement défavorable actuellement</i> », précisent les <i>Blues</i>, qui se sont heurtés à une famille tenace qui occupe une maison voisine, qui n’a pas cédé. Pendant ce temps, le coût de la nouvelle enceinte a grimpé jusqu’au milliard de livres (1,139 milliard d’€). <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/sarri-d-accord-avec-chelsea-456057.html">Sarri d'accord avec Chelsea</a></div> Trop, pour Roman Abramovitch, quelques jours après avoir perdu son visa britannique. [auteur] => AH [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => Chelsea [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 0 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 38 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 0 [likes] => 0 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 63,71 [creation] => 2018-05-31 16:37:42 [modification] => 2018-05-31 17:26:43 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => adrienh [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAIgAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8Az1gk\/uNx6ClMLj+BvfikjhdmwrkVMYJRkCZ\/8\/jVcorkaxyBuIyT2+WkeMo3zKV74pxFzHg+a\/4MeKb5lwTzITznmjlY7jNp9KciAsBgsT0FWxBcNhY7lW47dBULm6jHzEY\/3f8AEUrBcg8o+9FSefceo\/75FFFguP8AmUdacpbGRgg+pq0Io2\/gUfQU8QxhcbBWf1hE3RUBY44H50qoZHAwPrVvyov+ea\/lQkMaPuVeaPrCDQgUeU25XKnGc4qdZ5GBUtvHptp3lx\/3B+VKEQHIUUfWEwuiq1zKWO1ABngYHFFWQkYGNi\/lRR7dDuhiVKKKK5CRaKKKAGmmkmiipATNFFFMD\/\/Z"} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 17:28:50 [comms_ko] => 0 ) [next] => ) [mots] => Array ( [0] => 69 [1] => 71 ) [creation] => 2018-05-31 17:00:45 [modification] => 2018-05-31 18:14:47 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => salimb [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => Array ( [notation] => [illustration] =>  ) [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 18:16:55 [comms_ko] => 0 [comms] => 1 [class] => Array ( [0] => ) [logo] => http://www.sofoot.com/IMG/img-meunier-eliminer-la-france-ou-le-bresil-serait-une-reussite-1527782028_x600_articles-456248.jpg [mot_cle_principal] => Array ( [id] => 69 [titre] => International ) [Mots] => Array ( [69] => Array ( [titre] => International [id_groupe] => 46 ) [71] => Array ( [titre] => Actualités [id_groupe] => 47 ) ) [public] => 1 [mot_principal] => 69 [mot_chemin_de_fer] => 69 [chemin_de_fer] => <div class="cheminDeFer"><a class="" href="http://www.sofoot.com/">Accueil</a> <b>»</b> <a rel="up" class="" href="international.html">International</a> <b>»</b> <a class="last" href="http://www.sofoot.com/meunier-eliminer-la-france-ou-le-bresil-serait-une-reussite-456248.html">Meunier : « Éliminer la France ou le Brésil serait une réussite » </a></div> [connexes] => Array ( [0] => Array ( [connexe] => 1 [id] => 456203 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-30 17:22:00 [surtitre] => Paris Sportifs [titre] => Pronostic groupe G Coupe du Monde 2018 : analyse, pari à prendre et bonus offerts ! [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => <intertitre_petit>La Belgique peut devancer l'Angleterre</intertitre_petit> Le groupe G de la Coupe du Monde 2018 est composé de deux des outsiders à la victoire finale, l'Angleterre et la Belgique, et de deux formations peu habituées à évoluer en Coupe du Monde, la Tunisie et le Panama. Grands favoris pour accéder aux 8èmes de finale, les Three Lions et les Diables Rouges vont sans doute lutter pour la 1ère place dans cette poule. La Belgique dispose d'une génération exceptionnelle qui a permis à la sélection de bien figurer lors des 2 dernières compétitions internationales (quart de finaliste au Mondial 2014 et à l'Euro 2016). Excellents techniciens, les Diables Rouges avaient néanmoins pêché tactiquement sous Wilmots. Le ticket Roberto Martinez - Thierry Henry semble pouvoir donner une autre dimension à la Belgique. <a target="_blank" href="http://tracking.trackor.net/out/rdj/72/239"><img width="100%" src="pronostic-groupe-g-coupe-du-monde-2018.jpg"></a><br> De son côté, l'Angleterre déçoit depuis de nombreuses années maintenant lors des tournois internationaux. Après avoir été éliminés dès la phase de poules du Mondial 2014, les Anglais ont confirmé leur incapacité à bien figurer en se faisant surprendre dès les 8èmes de finale par la modeste formation islandaise lors de l'Euro joué en France en 2016. Les Anglais arrivent en plus en Russie avec un effectif qui semble moins dense que celui des Belges, ce qui devrait les désavantager lors de l'enchaînement des matchs. Dans ce groupe, la Belgique nous semble en mesure de terminer à la 1ère place devant l'Angleterre. D'autant plus que de nombreux éléments présents en sélection évoluent actuellement en Premier League (Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Fellaini, Dembélé, Hazard, Lukaku) et devraient ainsi montrer beaucoup de motivation face à son principal adversaire. ► <b>Le pari "Ordre du groupe : 1er Belgique / 2ème Angleterre" est coté à 2,00 chez <a target="_blank" href="http://tracking.trackor.net/out/rdj/72/239">PMU Sport</a> qui vous offre un Bonus Paris Sportifs de 100€ !</b> ► <u><b>Profitez d'un bonus paris sportifs de 100€ chez PMU</b></u> : - <b><a target="_blank" href="http://tracking.trackor.net/out/rdj/72/239">Inscrivez-vous en cliquant ici</a></b> - Vous bénéficiez d'un bonus paris sportifs de 100€ - Misez 100€ sur ce combiné et gagnez <b>200€</b> - Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100€ de bonus au fil de vos paris ! <a target="_blank" href="http://tracking.trackor.net/out/rdj/72/239"><img width="100%" src="pronostic-groupe-g-coupe-du-monde-2018.jpg"></a><br> ► <b><u>Le bon plan pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH</u> : si vous souhaitez parier avec un pari remboursé totalement, <a target="_blank" href="http://tracking.trackor.net/out/rdj/16/239">Betclic</a> et <a target="_blank" href="http://tracking.trackor.net/out/rdj/164/239">Winamax</a> vous offrent un premier pari de 100€ de pari SANS RISQUE. Pariez 100€ sur ce groupe G de la Coupe du Monde 2018, doublez votre mise ou faites vous rembourser intégralement vos 100€ que vous pouvez retirer directement sur votre compte bancaire.</b> ► <u>Si vous souhaitez parier sur ce groupe G de la Coupe du Monde 2018 chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts :</u> - <b>Un bonus EXCLUSIF de 120€</b> offert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avec <b><a target="_blank" href="http://tracking.trackor.net/out/rdj/13/239">Unibet</a></b><br> - <b>Un bonus EXCLUSIF de 310€</b> avec <b><a target="_blank" href="http://tracking.trackor.net/out/rdj/66/239">NetBet</a></b> qui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 290 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscription<br> - <b>100€ de remboursement EN CASH sur votre 1er pari</b> avec <b><a target="_blank" href="http://tracking.trackor.net/out/rdj/44/239">ParionsSport En Ligne</a></b><br> - <b>Un NOUVEAU bonus de 100€</b> avec <b><a target="_blank" href="http://tracking.trackor.net/out/rdj/183/239">BetStars</a></b><br> - <b>Un premier pari remboursé de 107€ chez</b> avec <b><a target="_blank" href="http://tracking.trackor.net/out/rdj/17/239">bwin</a></b> en hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du site<br> - <b>Un bonus ÉNORME de 150€</b> avec <b><a target="_blank" href="http://tracking.trackor.net/out/rdj/77/239">ZEbet</a></b>, dont 60€ pour 20€ déposés<br> - <b>Un Bonus ÉNORME de 200€ dont un premier pari remboursé de 100€</b> avec <b><a target="_blank" href="http://tracking.trackor.net/out/rdj/61/239">France Pari</a></b><br> - <b>Un premier pari remboursé de 50€</b> avec <b><a target="_blank" href="http://tracking.trackor.net/out/rdj/159/239">Genybet</a></b><br><br> <small>Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. «<i> Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)</i> »</small> [auteur] => [ps] => [legende] => Sympa ce petit cardigan belge [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Eden Hazard [nom_joueur_2] => Romelu Lukaku [nom_equipe_1] => Belgique [nom_equipe_2] => Angleterre [id_joueur_1] => 20979 [id_joueur_2] => 70663 [id_equipe_1] => 422 [id_equipe_2] => 430 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 0 [likes] => 0 [id_parent] => 7 [id_rubrique] => 7 [prevnext] => [mots] => 110,112 [creation] => 2018-05-30 17:24:06 [modification] => 2018-05-30 17:43:45 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => rdj [modificateur] => rdj [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 0 [correcteur] => [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAIQAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AzwuQNnbqakCdc8mp0tRsIWUVJFbbMnzAaBldU3cZxUkkaRxjrn3INA2Kz4bcRxSN\/qxv+bA+lRc1VJsY2wAEDJqFxgg4xmrUcCSxgh9oz3pzWhb\/AJaqQKozejsRDycfeop32RP+ei0UCIFlO4BTwatxljlQp24zmssbxwAa2o7kmxDbRwMEUxFEKUTJbBJIPtT2UggNgjbjrxUbxOELnoTkCmBieW\/Woaszppu+pYTaYiP4cdPSonCLESrZPpVmF4xEp6k9aSVYJMjGMc8U1cxm0ZuaKcYxn+KiqILS1Yi\/1T\/Wiis0SMuf9SPrVR\/uj6UUUHVS+AsQf8e6040UUupzS3YyiiikI\/\/Z"} [code_head] => [id_correcteur] => 0 [date_correction] => 0000-00-00 00:00:00 [comms_ko] => 0 ) [1] => Array ( [connexe] => 1 [id] => 456056 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-27 08:00:00 [surtitre] => Coupe du monde 2018 - Belgique [titre] => Nainggolan, regret de fan [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => Soutenu par les supporters belges, mais <i>blacklisté</i> par Roberto Martínez, Radja Nainggolan a pris sa retraite internationale. [chapo] => Soutenu par une grande majorité des supporters belges, mais pas sélectionné par Roberto Martínez pour la Coupe du monde, Radja Nainggolan a officiellement mis un terme à sa carrière internationale à seulement trente ans. Un beau gâchis. [texte] => « <i>Je suis dans le livre des records. En tant que seul meilleur joueur qui n'a pas été autorisé à disputer la Coupe du monde. Et ce, deux fois de suite. C'est tellement incompréhensible que je ne peux qu'en rire. </i>(...)<i> Je suis fatigué de toujours être vu comme un</i> bad boy<i>. Je veux être jugé sur ma performance, et non sur ce que je fais en dehors du terrain. Allons-nous parler différemment de Maradona ? </i>» Boum. Fidèle à son style, Radja Nainggolan dessine ses contours de l’indignation pour <i>Het Laatste Nieuws</i>. Dans son viseur, Roberto Martínez. Le sélectionneur de l’équipe nationale de Belgique même pas belge qui a osé l’écarter du groupe et le priver du Mondial 2018, pense-t-il sûrement. <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/nainggolan-ne-peut-que-rire-de-sa-non-selection-455908.html">Nainggolan ne peut que « rire » de sa non-sélection </a></div> Cet entraîneur qui se permet de se passer d’un des meilleurs milieux de terrain du monde, gronde-t-il encore intérieurement. Ce technicien, si on peut le qualifier ainsi, qui n’a encore jamais eu de grandes <i>teams </i>entre les mains. Puisque c’est comme ça, le Ninja tout juste trentenaire (il a fêté ses trente piges en début de mois) a tranché : pour lui, <a href="http://www.sofoot.com/nainggolan-prend-sa-retraite-internationale-455875.html">terminé les Diables rouges</a>. « <i>C'est avec une grande douleur dans le cœur que je mets un terme à ma carrière internationale. J'ai toujours tout fait pour faire partie de cette équipe et représenter la Belgique. Mais être SOI-MÊME n'est pas bien pour CERTAINS </i>», a-t-il balancé sur Instagram. <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjCY-PzBe0f/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjCY-PzBe0f/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Met veel pijn in het hart maak ik een einde aan men internationale carriere... ik heb er altijd alles aangedaan om er bij te zijn en belgie te vertegenwoordigen ??... spijtig genoeg is ECHT zijn niet goed voor SOMMIGE... En vanaf vandaag zal ik de eerste supporter zijn.... Purtroppo molto a malincuore termina la mia carriera internazionale... ho sempre fatto di tutto per poter rappresentare la mia nazione ?? Essere se stessi a volte puó dare fastidio... Da oggi saró il primo tifoso... Very reluctantly my international career comes to an end... I’ve always done everthing I could to represent my country?? Being yourself can be bothering ... From this day on I will be the first fan...</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">À post shared by <a href="https://www.instagram.com/radjanainggolan.4/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Radja Nainggolan</a> (@radjanainggolan.4) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-21T11:11:44+00:00">May 21, 2018 at 4:11am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Relayeur de haut niveau et performant à la Roma depuis plusieurs années, Nainggolan constitue certainement le meilleur élément de son pays à son poste. Et son envie de voir la Russie n’a jamais été remise en cause, comme il l’a noté au micro de VTM : « <i>Je voulais évidemment être dans la sélection. Il a fait le choix de ne pas me reprendre. Pourquoi ? Ce n'est pas très clair pour moi. </i>» Oui, pourquoi ? <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/nainggolan-prend-sa-retraite-internationale-455875.html">Nainggolan prend sa retraite internationale</a></div> Ce n’est en fait un secret pour personne : si le tatoué à crète n’a pas été retenu, c’est parce que Martínez, à l’instar de Marc Wilmots en 2014, doit considérer que sa présence peut être néfaste pour la vie de vestiaire. Le natif d’Anvers paierait donc ses écarts de conduite, <a href="http://www.sofoot.com/bourre-nainggolan-se-lache-sur-instagram-451421.html">son comportement parfois limite</a>, ses prises de parole publiques garanties sans langue de bois. D’une certaine manière, les pragmatiques plaçant la dynamique de groupe au rang de priorité absolue peuvent d'ailleurs considérer son absence comme totalement logique. Il y a par exemple de grandes chances pour que Didier Deschamps, exemple au hasard, trouve légitime le choix de son confrère. <intertitre_petit>Explications plus que douteuses</intertitre_petit> Sauf qu’au contraire d’Adrien Rabiot, <a href="http://www.sofoot.com/rabiot-aucune-logique-sportive-456038.html">qui ne comprend pas comment des facteurs extrasportifs peuvent influencer la réflexion d’un coach</a> et qui a désormais une bonne partie des fans français à dos, Nainggolan jouit d’une cote de popularité extrêmement élevée au sein de son Plat Pays. <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/roberto-martinez-prolonge-jusq-en-2020-avec-la-belgique-455756.html">Roberto Martínez prolonge jusqu'en 2020 avec la Belgique</a></div> À tel point que de nombreux supporters ont tweeté leur colère avant et après l’annonce de la pré-liste des 28, évoquant une bonne « <i>blague belge</i> », et ont créé une pétition en ligne pour dénoncer ce non-sens, attirant plus de 20 000 signataires. Et si une quarantaine de personnes seulement se sont présentées au siège de l'Union belge de football à Bruxelles au lieu des 8000 prévues pour afficher leur mécontentement, les justifications de Martínez n’ont convaincu personne. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="en" dir="ltr">?️Our <a href="https://twitter.com/hashtag/WorldCup?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WorldCup</a> squad list ! <br>Final 23 ➡️ 04/06<a href="https://twitter.com/hashtag/REDTOGETHER?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#REDTOGETHER</a> ?? <a href="https://t.co/nxOLAv28MS">pic.twitter.com/nxOLAv28MS</a></p>— Belgian <i>Red Devils</i> (@BelRedDevils) <a href="https://twitter.com/BelRedDevils/status/998504300249829376?ref_src=twsrc%5Etfw">21 mai 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> « <i>Radja est un joueur de grande classe, mais son absence s’explique par des raisons tactiques</i>, a ainsi essayé l’Espagnol en conférence de presse au lieu de mettre en avant d’autres considérations. <i>Je l’ai appelé hier, nous avons beaucoup parlé. </i>(...)<i> Nous savons que Nainggolan joue un rôle essentiel dans son club, mais nous ne pouvons pas lui donner ce rôle en équipe nationale.</i> » Difficile à gober, notamment quand on voit que <a href="http://www.sofoot.com/la-liste-des-28-de-la-belgique-sans-nainggolan-455870.html">l’effectif élargi</a> parvient à faire de la place à deux joueurs évoluant en Chine (Axel Witsel et Yannick Ferreira Carrasco), à deux remplaçants de Manchester United et de Monaco (Marouane Fellaini et Youri Tielemans), ou encore à un garçon appartenant à la lanterne rouge de Premier League, West Bromwich Albion (Nacer Chadli). Au moins, le bonhomme pourra fumer tranquillement ses clopes autour d’un verre devant sa télé et en compagnie de ses potes. Triste lot de consolation pour le Romain et ses innombrables soutiens. Mais pour une fois, ce n’est pas lui qui intéressera les médias. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="fr" dir="ltr">Liste de préférences de Roberto Martínez:<br>- Un milieu de terrain qui joue en Chine<br>- Un latéral qui joue centre-avant en Chine<br>- Qqun qui a joué 40 min cette saison <br>- ... <br>- ...<br>- Un 4e gardien<br>- Defour même avec les 2 pieds dans le plâtre <br>- Timmy Simons<br>- ...<br>- Radja <a href="https://twitter.com/hashtag/Nainggolan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Nainggolan</a></p>— Pierre Scheurette (@PierreScheu) <a href="https://twitter.com/PierreScheu/status/998510986930860032?ref_src=twsrc%5Etfw">21 mai 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> [auteur] => Par Florian Cadu [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Radja Nainggolan [nom_joueur_2] => Axel Witsel [nom_equipe_1] => Belgique [nom_equipe_2] => AS Roma [id_joueur_1] => 34814 [id_joueur_2] => 22987 [id_equipe_1] => 422 [id_equipe_2] => 35 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => coupe-du-monde [commentaires] => 44 [likes] => 1188 [id_parent] => 2 [id_rubrique] => 2 [prevnext] => [mots] => 69,84 [creation] => 2018-05-26 13:45:44 [modification] => 2018-05-31 16:40:01 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => florianc [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAIQAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AtAnIVWBB7ntTsbG+XOTye4qEygsAzAH0pwkQHbgITx60wQskqom9256gD1qESXUpG2RFyOm3iotRfMKopB2nOcU+1MgRSqhvfPSobfQpR7lxN6xAsACOCOv5VE\/lzYBWTd64qQSFyAVwpGd1QzskGAIhv9c8VatbUTTvoU2UBiPQ0UhOSSe9FSaXJW2mTLKQ3p60u0s+58gZzxzio8j5cZwARnrSlwg3NLxTZlEddqFtmYc5I5Pekspx5YUdapTXRkkX+4vQGnRwqzB45MfTtSsWm2a0R+TD7sDpxTbmGSTDL1AxjvVJLzynKuWZc59TV0XUJj3iXj6800JtplEnBwetFRu4Z2IzgkmikXctD7g+lUbnqv0\/rRRTe5ktmVm61bsf4qKKGVDcik\/1hoj6fhRRQtgl8ZLRRRSNT\/\/Z"} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-26 22:28:24 [comms_ko] => 0 ) [2] => Array ( [connexe] => 1 [id] => 455908 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-22 13:54:00 [surtitre] => Coupe du monde 2018 - Belgique [titre] => Nainggolan ne peut que « rire » de sa non-sélection [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Le Ninja est un homme qu'il ne faut pas offenser. Radja Nainggolan n'a pas été retenu ce lundi dans la liste des Diables rouges par Roberto Martínez. C'est, pour le milieu belge, sa deuxième non-convocation à une Coupe du monde, après son absence en 2014. Si le sélectionneur a invoqué des raisons tactiques, le milieu de terrain de l'AS Roma a annoncé sa fin de carrière internationale et a riposté aux paroles de son coach dans les médias. « <i>J’avais déjà prévu d’arrêter si je n’étais pas autorisé à disputer la Coupe du monde. Il est vrai que, l’année dernière, j’avais déjà envisagé de ne pas me rendre disponible pour l’équipe nationale. Mais j’espérais encore pouvoir y participer, car disputer une telle Coupe du monde était mon rêve d’enfant. Cela m’est maintenant enlevé. Je le méritais. Roberto Martínez est venu à Rome pour me parler, et il m'a dit des choses étranges</i> », a-t-il confié à <i>Het Laatste Nieuws</i>. Dans des propos relayés par <i>Le Soir</i>, le Belge a dit aussi être agacé de sa réputation de « <i> méchant garçon</i> ». « <i>Je suis comme je suis, je ne peux pas me cacher. Je ne peux rien à cette décision et je suis fatigué d'être constamment dépeint comme un méchant garçon. Je veux être jugé sur ma performance et non sur ce que je fais en dehors du terrain. C’est tellement incompréhensible que je ne peux qu’en rire</i> », a-t-il ajouté, un brin fataliste. #TeamBenzema pour lui. [auteur] => MA [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Radja Nainggolan [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => Belgique [nom_equipe_2] => AS Roma [id_joueur_1] => 34814 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 422 [id_equipe_2] => 35 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => coupe-du-monde [commentaires] => 77 [likes] => 249 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 69,71 [creation] => 2018-05-22 13:55:11 [modification] => 2018-05-31 18:05:02 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => mehab [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAIwAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AiW43EiPanuxqd45Z1VTJx\/FVWC0MwOGAOKnsQVRjnknH5V0zqwteD1D2bTJhZ26D5jz6mq91ZKsZlgfcB1X0p883zhQhPuaEl\/eeSU+8ME+ma54VpRlc05DPoq2LIbwpcgE4zirK6VGwyJmx9K7\/AG8HrcmS5XZmXRWr\/ZMf\/PU\/lRR7aBN0RRxOiYXjjH3qdDGsC43Dg9z61CrKOpJPoKbNIHUAJtA7965HBWsHtL9CdnX724fnQkob5gVDD0NRwJDs3NjI65odIWjJ4GB1Hc1l7Mr2nkSSySCeFDKrKWBzjpVw7T\/y0X9KxVXNBHFaqMrbkOV3qa+6HP8ArF\/SisXFFHLLuL3exdtRgSEdQnWraqGt0JGSSP50UU5CHoq+ZJwOoP6VHgYUYGNlFFQA9QC\/IHUiq92B9lBxyGoopx3Az6KKK2A\/\/9k="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-22 14:38:46 [comms_ko] => 0 ) [3] => Array ( [connexe] => 1 [id] => 455870 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-21 13:49:00 [surtitre] => Coupe du monde 2018 - Belgique [titre] => La liste des 28 de la Belgique, sans Nainggolan [titre_disp] => La Belgique sans Nainggolan [soustitre] => Belgique: sans Nainggolan [descriptif] => [chapo] => [texte] => Roberto Martínez a dévoilé sa liste élargie à 28 joueurs pour le Mondial en Russie. Si l'on retrouve la plupart des cadres des dernières compétitions, à savoir Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ou encore Thibaut Courtois, on constate l'absence surprenante de Radja Nainggolan. Le milieu de terrain de l'AS Rome (30 sélections, 6 buts), qui était un pilier de l'équipe de Marc Wilmots, n'entrait plus dans les plans de Martinez depuis son arrivée, ce dernier préférant miser sur le Monégasque Youri Tielemans. En Coupe du monde, les Belges seront opposés à l'Angleterre, la Tunisie et le Panama dans le groupe G. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="en" dir="ltr">?️Our <a href="https://twitter.com/hashtag/WorldCup?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WorldCup</a> squad list ! <br>Final 23 ➡️ 04/06<a href="https://twitter.com/hashtag/REDTOGETHER?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#REDTOGETHER</a> ?? <a href="https://t.co/nxOLAv28MS">pic.twitter.com/nxOLAv28MS</a></p>— Belgian <i>Red Devils</i> (@BelRedDevils) <a href="https://twitter.com/BelRedDevils/status/998504300249829376?ref_src=twsrc%5Etfw">21 mai 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <small><intertitre_petit>La liste des 28 de la Belgique :</intertitre_petit> <b>Gardiens :</b> Thibaut Courtois (Chelsea FC/ANG), Simon Mignolet (Liverpool FC/ANG), Koen Casteels (Wolfsbourg, ALL), Matz Sels (Newcastle, ANG) <b>Défenseurs :</b> Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/ANG), Laurent Ciman (Los Angeles FC, USA), Leander Dendoncker (Anderlecht/BEL), Christian Kabasele (Watford, ANG), Vincent Kompany (Manchester City, ANG), Thomas Meunier (Paris SG/FRA), Jordan Lukaku (Lazio/ITA), Thomas Vermaelen (AS Rome/ITA), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur/ANG) <b>Milieux :</b> Yannick Carrasco (Dalian Yifang, CHI), Nacer Chadli (WBA, ANG), Mousa Dembélé (Tottenham Hotspur/ANG), Kevin De Bruyne (Manchester City/ANG), Marouane Fellaini (Manchester United/ANG), Youri Tielemans (Monaco, FRA), Axel Witsel (Tianjin Quanjian/CHI) <b>Attaquants :</b> Michy Batshuayi (Dortmund, ALL), Eden Hazard (Chelsea FC/ANG), Romelu Lukaku (Manchester United/ANG), Dries Mertens (Napoli/ITA), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/ALL), Adnan Januzaj (Real Sociedad, ESP), Christian Benteke (Crystal Palace, ANG)</small> [auteur] => SB [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Radja Nainggolan [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => Belgique [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 34814 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 422 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => coupe-du-monde [commentaires] => 212 [likes] => 3486 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 45,69,71 [creation] => 2018-05-21 12:56:53 [modification] => 2018-05-30 19:05:02 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => salimb [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAIgAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AiX6U5lwMg5U\/pUSzAo+zO4fqKekgkjDcZ7jvU63K0sBooNIaokM0hoooEJRRRQBUiZ45MoDx6VOsyp823BPpg0S3W75YkEaeg6\/nVQ0WHc0FuRKoVtikenFOmJjAEQyT3yKoiUr91QPerkMbmEzTcKfur6+9IGMEgbAI2v3B70tQSkls5xj07VKjrDGATuYn7u3PFMQ7NFG5\/wDn2\/8AHqKAKQpD1oooAB1Fal0T5gGeAvSiigCm3UUsI\/fqPeiimBaPU0UUUCP\/2Q=="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-21 13:57:01 [comms_ko] => 0 ) ) [voisins] => Array ( [0] => Array ( [id] => 456232 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 15:00:00 [surtitre] => Coupe du monde 2018 - Pérou [titre] => Guerrero jouera finalement le Mondial ! [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Un nouveau retournement de situation en signe de coup dur pour Didier Deschamps. <a href="http://www.sofoot.com/paolo-guerrero-definitivement-suspendu-pour-dopage-manquera-la-coupe-du-monde-455634.html">Suspendu quatorze mois pour dopage</a>, la star de la sélection péruvienne Paolo Guerrero devrait finalement pouvoir disputer le Mondial en Russie. Le joueur, qui s'apprêtait à rater la Coupe du monde pour cause de suspension, avait en effet saisi le Tribunal fédéral de Lausanne en urgence pour réclamer un « <i>effet suspensif</i> » à la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS). Ce jeudi, cette juridiction en charge d'étudier le dossier du joueur a accepté de suspendre la décision du TAS le temps de la compétition. Une bonne nouvelle pour le Pérou, qui a vu le TAS indiquer qu'il ne s'opposerait pas « <i>à la demande d'effet suspensif déposée par Paolo Guerrero</i> ». Cependant, cette sanction sera « <i>active à la fin de la Coupe du monde</i> », précise le TAS dans un communiqué. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="fr" dir="ltr">et après le TAS, c'est au tour du tribunal fédéral d'accorder la suspension de la sanction contre Paolo. Cette fois-ci, c'est bon, il peut aller à la CDM (si Gareca l'appelle bien sûr) <a href="https://t.co/DmboGlsMiq">pic.twitter.com/DmboGlsMiq</a></p>— Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) <a href="https://twitter.com/LucarneOpposee/status/1002162092336705536?ref_src=twsrc%5Etfw">31 mai 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Il est évident qu'Hugo Lloris, <a href="http://www.sofoot.com/hugo-lloris-apporte-son-soutien-a-paolo-guerrero-455890.html">qui avait apporté son soutien à l'attaquant péruvien</a>, ira chercher le ballon au fond de ses cages après une frappe de Guerrero le 21 juin prochain. [auteur] => MA [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Paolo Guerrero [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => Pérou [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 7545 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 624 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => coupe-du-monde [commentaires] => 66 [likes] => 2 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 69,71 [creation] => 2018-05-31 14:01:35 [modification] => 2018-05-31 18:15:03 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => mehab [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAIgAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AphMDjj3pdrAg8EdDkVMkMygjYp6YJPSpDAxdnfaNx7DpQ2iVFrqRfZ96fKFGCOvFPt4UuZAjbkYDII6NSzN5ELLjkEYK\/wA6ktLmMkBsg4wD2FRc1UG1oPOluH3CZV99v\/16bJaRIcPJkjrhcVe254yKjlRfMbLLz2NXcixS2W\/91vzoqxtT++n6UUXFyozvsk7EHJOOmTThYTEHoWHTBq+JHVCI9u49zUonKgBVXOeTjrWal5hYyHglt1E7rjexG0+lSxBfPTyW++APw9DTtUneaRY8cKMnFNsAFuUJ7Z\/lQ2dVNPl5jVEWKjmtw8jH1qYOT0yfwpPMyehJ9qq5zFX7GKKs7x6H8qKVwKg61LH1FFFYoCpfgC4bA\/hFGm\/8fo+h\/lRRVrc7l\/C+RtVFcAeWTgZ9aKK2OErBmx94\/nRRRQB\/\/9k="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 17:19:19 [comms_ko] => 0 ) [1] => Array ( [id] => 456216 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 11:01:00 [surtitre] => Coupe du monde 2018 - France [titre] => Benjamin Pavard : « On me dit souvent que je suis un mec des années 1980 » [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Benjamin bavarde. Invité presque surprise de la liste des 23 de Deschamps, Benjamin Pavard est revenu dans <i>L’Équipe</i> sur sa vie en dehors des matchs : «<i> On me dit souvent que je suis un mec des années 1980. Je ne sais pas pourquoi. Je suis vraiment passionné, si j’ai des potes en National, je vais regarder le score sur Internet, si je peux aller voir mon club le dimanche, je le fais. J’ai toujours fonctionné comme ça. Je ne suis pas un cas à part. </i>» <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/benzema-s-emporte-contre-noel-le-graet-456209.html">Benzema s'emporte contre Noël Le Graët</a></div> Formé à Lille, le défenseur a ensuite évoqué sa nouvelle vie en Bundesliga à Stuttgart : « <i>En Allemagne, Stuttgart est un très très gros club. </i>[...]<i> J’ai vraiment appris la rigueur allemande depuis deux ans. </i>[...]<i> La difficulté, c’est que je suis moins visible. Si les gens avaient regardé mes matchs, ils auraient vu que j’étais performant.</i> » Eh oui, car en Bundesliga, Benjamin se pavane. [auteur] => AH [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Benjamin Pavard [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => France [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 242110 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 347 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => coupe-du-monde [commentaires] => 34 [likes] => 127 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 69,71 [creation] => 2018-05-31 11:02:06 [modification] => 2018-05-31 18:10:02 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => adrienh [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAJQAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AXfD3jb\/vqkLRH7m4H36VKtuCwHB+hpTbA\/wH\/vqgVisQ5B8scjqabGxfcHGCKtrAVPyqw\/GrcUMZhK7c7vvHpk0h6WMjbwfahBlquGDaxAR+D6U3yMchXB+lMmxDz\/dFFS+UfR\/++aKQWJBH5RDBmb60scsrPtJXv2pX3BckqAcdqfFGp+Zeo4qY2TKYg8\/PJjx9DUtrIWUhuq8EUwlw2MZpyjyMnGWbk1VwGzed5mUCEH1pqmfcNypjuRUkjFQD1\/pTPMPoKHJICTHvRUfmGilzIBlyP3RFLCP3ecnNFFT9oOojyvHJgH+Ems1b6ZG2\/Kwzn5hmiitENl62uJLnd5m3C4wAMVY2j0oooaQg2j0ooopWQH\/\/2Q=="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 12:08:02 [comms_ko] => 0 ) [2] => Array ( [id] => 456214 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 10:44:00 [surtitre] => Coupe du monde 2018 - Japon [titre] => Japon : Sakai et Kawashima dans les 23 [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Les 23 samouraïs. Akira Nishino, nouveau sélectionneur après <a href="http://www.sofoot.com/vahid-halilhodzic-n-est-plus-le-selectionneur-du-japon-454321.html">le limogeage controversé de Vahid Halilhodžić</a>, a dévoilé sa liste des 23 pour le Mondial. Sans surprise, on y retrouve notamment les deux stars de l’équipe : Shinji Kagawa (Borussia Dortmund) et Keisuke Honda (Pachuca). <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="fr" dir="ltr">✅[OFFICIEL]<br><br>La liste définitive du Japon pour la Coupe du monde. ?? <a href="https://t.co/5JlLHk2vLE">pic.twitter.com/5JlLHk2vLE</a></p>— Coupe du monde 2018 (@CoupeDuMonde18_) <a href="https://twitter.com/CoupeDuMonde18_/status/1002109263261683712?ref_src=twsrc%5Etfw">31 mai 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Parmi la flopée de joueurs évoluant en Europe, deux foulent les pelouses de Ligue 1 chaque week-end, puisque Hiroki Sakai et Eiji Kawashima sont de la partie. Le premier, auteur d’une saison remarquable et remarquée à Marseille, est incontestable, tandis que le second, portier titulaire en sélection, était un peu plus fragilisé après sa saison délicate à Metz. Du haut de leurs 41 et 83 sélections, les deux <i>Frenchies</i> feront partie des cadres nippons en Russie. <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/vahid-halilhodzic-reclame-un-yen-symbolique-a-la-federation-japonaise-455974.html">Vahid Halilhodžić réclame un yen symbolique à la Fédération japonaise</a></div> Pour rappel, le Japon aura une vraie carte à jouer dans un groupe aussi serré qu’ouvert avec la Pologne, le Sénégal et la Colombie. [auteur] => AH [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Hiroki Sakai [nom_joueur_2] => Eiji Kawashima [nom_equipe_1] => Japon [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 132478 [id_joueur_2] => 30642 [id_equipe_1] => 595 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => coupe-du-monde [commentaires] => 30 [likes] => 128 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 69,71 [creation] => 2018-05-31 10:45:05 [modification] => 2018-05-31 18:10:02 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => adrienh [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAKQAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AoRwB0DFiM+1KbYYyGP8A3zSxQq0SsQ3PoKVoEHG1s1oURGBgeOfwNNKbWAJB9hTmSNQeSD+BpFVSep\/KqAme2ItvN7jqMdqq1aWZ2GzJOep9PeoplKOysOQetRCXRgRUUUVYFmKRBEASM89QaVpI+zL+RpYQvkqSB37U51GPlC\/981IiBvLbncB9AaSIxbm37sbTtx60rbuyDn0FMBIfng9DVboCSKcwuCADjilKPKjykjI5I71EFA561IFDRMc4I6DPWs1uJENFFFbFFiKVViVSWyPeladD0ZvzNRp91aR\/u1mA4yDPBH45qJmLNknNIaSqQFmARySKrZAxzjuasQ3SQRSQuoB5GQOtUY\/vfhSy\/wCsNQ4JuwbDKKSitAP\/2Q=="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 11:43:05 [comms_ko] => 0 ) [3] => Array ( [id] => 456210 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 10:25:00 [surtitre] => International - Amical - Autriche-Russie (1-0) [titre] => La Russie s'incline face à l'Autriche [titre_disp] => [soustitre] => Autriche-Russie (1-0) [descriptif] => [chapo] => [texte] => Une seule défaite sur les douze derniers matchs, six victoires de rang, aucun but encaissé depuis cinq heures et cinquante minutes. Pas de doute, l'Autriche est prête pour la Coupe du monde qui débute dans deux semaines. Seul petit bémol : parce qu'ils n'ont pas réussi à sortir vivants de leur groupe d'éliminatoires, les coéquipiers de David Alaba regarderont le Mondial depuis leur canapé. <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/lizarazu-le-match-le-plus-facile-de-98-ca-a-ete-contre-le-bresil-456137.html">Lizarazu : « Le match le plus facile de 98, ça a été contre le Brésil » </a></div> Mercredi soir à Innsbruck, les Autrichiens ont séché un peu plus leurs larmes en battant la Russie (1-0). C'est le joueur de Schalke 04 Alessandro Schöpf qui a inscrit le seul but du match (28<sup>e</sup>). Les Russes n'ont plus gagné depuis octobre dernier et tenteront de mettre fin à cette série mardi face à la Turquie, dernier match de préparation du pays hôte. Il s'agira ensuite de relever un dernier challenge : être la deuxième nation après l'Afrique du Sud à sortir au premier tour de sa Coupe du monde ? [auteur] => MA [ps] => [legende] => Alessandro Schöpf [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => Russie [nom_equipe_2] => Autriche [id_joueur_1] => 0 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 414 [id_equipe_2] => 462 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 32 [likes] => 83 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 45,69,71 [creation] => 2018-05-31 09:26:35 [modification] => 2018-05-31 18:15:02 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => mehab [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAJAAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AeEDNnGWx+VOIxz688Ggujg9d55NKAVGMYGKqxPOkIQCODz246UQ5KcnJ9cdaiunkSIbAFzjdg020cEvtGRkYJqetjS3u8xYwVUtnCg80HBIznmmfv2O11TYDzioPKnEqswHlg8AGnYjmHswDEbsc+lFS8f3T+Zop8rJ9p5CrEVOc1NuIHSkz70fjWHtGIhuw0kTbV6DJpLG2ZN3mHGR92pnBELtgkAHNRqjSAGUnoMBWxT5urNVNqNh68ZUjBpHOecHr6U8AAYHakp+1ZmRknJ4P5UVJRR7VisJS0UViMQ5xgMQPaj8TRRTAKKKKADNFFFAH\/9k="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 10:34:04 [comms_ko] => 0 ) ) [html] => Meunier voit grand pour la Belgique. <br /> <br /> Après deux échecs consécutifs en quarts de finale lors des deux dernières compétitions (Euro 2016 et Coupe du monde 2014), la Belgique veut atteindre au moins le dernier carré du Mondial 2018, comme l'a souligné <a class="lien-fiche" href="/thomas-meunier.html">Thomas Meunier</a>, déterminé, dans une interview accordée à <i>L'Équipe</i> : « <i>C'est le moment ou jamais de pouvoir prouver à la terre entière que notre pays a vraiment des qualités. Et un super groupe. On a fait deux fois quart de finale, Coupe du monde (2014) et Euro (2016). Il est temps de montrer que l'on peut passer le palier des quarts.</i> » <br /> <br /> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="fr" dir="ltr">?? <a class="lien-fiche" href="/thomas-meunier.html">Thomas Meunier</a>, latéral de la Belgique :? « Éliminer la France ou le Brésil serait une réussite » ? <a href="https://t.co/ZdUYOLrHg3">https://t.co/ZdUYOLrHg3</a> <a href="https://t.co/HaT2z0axBI">pic.twitter.com/HaT2z0axBI</a></p>— L'ÉQUIPE (@lequipe) <a href="https://twitter.com/lequipe/status/1002199289941159936?ref_src=twsrc%5Etfw">31 mai 2018</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <br /> Dans le tableau du Brésil, qu'il pourrait croiser en quarts, le latéral parisien croit aux chances de sa sélection de battre une grande nation : « <i>J'espère affronter le Brésil, vraiment. Pour leur montrer que la Belgique a aussi du potentiel. Et si on venait à éliminer, même la France ou le Brésil, ce serait pour moi une réussite même si on ne gagne pas le tournoi.</i> » <br /> <br /> Espérons pour lui que la malédiction des quarts n'est valable qu'en club. [Titre] => Meunier : « Éliminer la France ou le Brésil serait une réussite » - International [video] => ) ) ) )