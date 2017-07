Metz veut rapatrier Emmanuel Rivière

NG

Depuis un an, le FC Metz coule un long fleuve tranquille en Ligue 1.Un fleuve qui pourrait compter un affluent de plus la saison prochaine avec la signature d' Emmanuel Rivière . Selon les informations de, l'ancien joueur de l'AS Monaco pourrait faire son retour en Ligue 1 après des expériences délicates à Newcastle et à Osasuna Le quotidien sportif révèle que, malgré la concurrence d'Osmanlıspor, «» . Le joueur appartient encore à Newcastle où il lui reste un an de contrat. En rejoignant la Meurthe-et-Moselle, Emmanuel Rivière formerait un duo offensif déjà très attendu avec Nolan Roux Les Grenats font donc dans le vintage, après une association Diabaté-Erding la saison dernière.