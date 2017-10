Metz s'en remet à Frédéric Hantz

MR

Le siège est encore chaud.Une semaine après le limogeage de Philippe Hinschberger , le FC Metz a trouvé son nouvel entraîneur en la personne de Frédéric Hantz . Sans poste depuis son départ de Montpellier en janvier dernier, Hantz a signé un contrat d'un an et demi et débarque en Lorraine accompagné de son adjoint Arnaud Cormier . Sa prise de fonction sera effective à partir de lundi, l'entraîneur de la réserve José Pinot menant son intérim jusqu'au match à Lyon dimanche.Contacté la semaine dernière par, Hantz assurait pourtant «» . Mais Metz a su convaincre le technicien de venir au chevet d'un club dans lequel il a évolué en tant que joueur lors de la saison 1992-1993.On ne laisse pas tomber un pote.