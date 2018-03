Metz et Nantes dos à dos

Metz (4-5-1) : Kawashima – Balliu, Diagne, Niakhaté, Rivierez - Dossevi, Cohade, Milićević, Roux - Niane. Entraîneur : Frédéric Hantz.



Nantes (4-2-3-1) : Tătăruşanu – Dubois, Carlos, Pallois, Lima - Khrin, Touré - El Ghanassy, Rongier, Thomasson - Sala. Entraîneur : Claudio Ranieri.

Le maintien s’éloigne pour les Grenats, la cinquième place s’éloigne pour les Jaunes.Comme souvent ces derniers mois, c’est sur corner que les Nantais craquent les premiers. Nolan Roux se débarrasse facilement du marquage de Nicolas Pallois pour inscrire, du genou, son douzième but de la saison à la douzième minute de jeu. Nantes va alors sortir sa carte secrète « centre en retrait » pour se relever. Kawashima réussit d’abord une magnifique manchette devant Khrin, à la réception d’un centre de Dubois. Mais le gardien messin ne peut rien face à Rongier, servi deux minutes plus tard par Thomasson sur un nouveau centre en retrait pour l’égalisation nantaise. Égalisation célébrée par lade Fortnite qui ravira les spécialistes.Diagne et Touré sortis sur blessure après un énorme duel qui aurait dû coûter un rouge au Messin, les deux équipes se neutralisent tout au long du second acte, malgré une légère domination des locaux.Tournée de galettes-saucisses pour les Rennais, qui récupèrent donc la cinquième place au terme de ce week-end.