Metz craque, Amiens et Angers se battent

Si certaines équipes pensaient passer une soirée pépère, elles se sont fait bouger par des visiteurs que l'on ne voyait pas forcément venir. C'est comme ça que Lille et Nantes se sont fait surprendre à domicile face à Angers et Amiens. Exception faite à la règle, un Rennes ronronnant a écarté Troyes. À part ça, Metz coince à nouveau après avoir mené au score à Guingamp, et Dijon a disposé tranquillement d'un Caen tristounet.