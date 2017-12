Metz chante, Bordeaux et Sainté pleurent

Metz, qui a giflé Strasbourg, et Angers, qui a retourné Dijon, s'offrent tous les deux un premier succès à la maison. Nantes et Guingamp, de leur côté, chopent les trois points sur le gong, alors que Lille, Bordeaux et Sainté ne se sont pas vraiment rassurés. Allez, place aux chaussons sous le sapin et aux Ferrero.

Par Jérémie Baron

Déjà assurés de finir l'année cinquièmes, les Nantais n'étaient pas pressés, ce mercredi. Arrivés avec vingt-cinq minutes de retard à la Licorne, ils ont également pris leur temps sur le terrain. Alors qu' Amiens , l'ex-Canari Serge Gakpé et le crack Gaël Kakuta en tête, essaie en vain de forcer le verrou Tătăruşanu, Sala surgit de la tête dans le temps additionnel pour écœurer Gurtner et le camp picard. Le bon 1-0 des familles.Gurtner - El Hajjam, Gouano, Debassy, Avelar - Zungu (Fofana, 69), Monconduit (C), Gakpé, Kakuta, Manzala (Gope-Fenepej, 83) - Konaté (Traoré 71).Tătăruşanu - Dubois (C, Awaziem 93), Djidji, Pallois, Lima - Girotto (Iloki, 46), Touré (Khrin, 66), Rongier - Thomasson, Sala, Ngom.Toko-Ekambi dépendance : pour s'offrir son premier succès de la saison dans son antre, le SCO s'est reposé sur son lion indomptable. C'est Sliti qui ouvre le multiplex en faveur du DFCO à la suite d'un très beau mouvement collectif (7). KTE se démène, et finit par égaliser en renard juste avant l'entracte (43). Avant de mettre les siens sur orbite, comme un grand : penalty provoqué tout seul, et transformation tranquille de la sentence (54). Le neuvième pion de la saison pour l'ancien Sochalien. Et une petite lueur d'espoir pour les Angevins.Letellier - Manceau, Traoré (C), Thomas, Andrea - Tahrat (Puyo 37), Capelle (Tait, 73), Mangani, Fulgini (Coulibaly, 86) - Crivelli, Toko-Ekambi.Reynet (C) - Rosier, Lang, Djilobodji, Bouka Moutou (Rüfli, 87) - Abeid, Xeka - Sliti (Bahamboula, 84), Saïd, Sammaritano (Kwon, 68) - Jeannot.L'opposition de l'an dernier avait offert une avalanche de buts et une branlée infligée aux Héraultais : cette saison, la tendance a changé. Bousculés en début de partie par des banderoles incendiaires apparues en tribunes, les Girondins sont fébriles. En deuxième, la barre tremble sur une mine de Giovanni Sio (67), avant que Jonathan Ikoné ne vienne fusiller Prior (71). Puis Mbenza cloue le spectacle, une minute après son entrée. Gourvennec peut faire la gueule.Prior – Sabaly, Toulalan (C), Poundjé, Pellenard – Lerager, Otavio (Plašil 80), Vada ( Cafu , 74) – Malcom , De Préville, Kamano (Taha, 62).Lecomte – Aguilar, Mukiele, Mendes, Congré, Roussillon – Skhiri (C), Sessègnon – Sambia (Mbenza 81) – Ikoné (Lasne 82), Sio.Le premier évènement de la soirée, au Roudourou, c'est le nom de Jean-Louis Gasset qui est couché sur la feuille de match en tant qu'entraîneur de l'AS Saint-Étienne, alors que Julien Sablé assurait l'intérim depuis quelques semaines. Après l'expulsion de Søderlund (24) pour un attentat sur Lucas Deaux Jessy Moulin – aligné à cause de l'expulsion débile de Ruffier la semaine dernière - doit s'employer à plusieurs reprises pour maintenir les Verts à flot. Sainté parvient tout de même, contre le cours du jeu, à ouvrir la marque par Hernani (67), mais l'EAG ne tremble pas et recolle rapidement sur un coup franc de Benezet (70). L' ASSE se serait bien contentée de ce point arraché à 10 contre 11, mais Jimmy Briand est présent, au deuxième poteau à la 95, pour la pousser au fond et enfoncer un peu plus les Verts. Les galères de Gasset ne font que commencer.Johnsson - Martins Perreira (Ikoko 34), Kerbrat, Sorbon, Tabanou - Diallo, Deaux - Salibur, Blas, Coco - Briand (C).Moulin (C) - Pierre- Gabriel , Theophile-Catherine, M'Bengue, Gabriel Silva - Diousse, Dabo, Pajot - Dias Gonçalves, Diony, Cabella.Les supporters des Dogues en ont ras le bol, et ils l'ont fait savoir. Avec d'abord un stade Pierre-Mauroy qui sonne creux à cause de la grève des encouragements durant le premier quart d'heure. Puis une ambiance électrique lorsque les ultras entrent dans le stade, juste au-dessus du banc lillois, pour dire avec courtoisie à leurs joueurs de se bouger le cul. Du coup, le Gym assomme un peu plus l'équipe locale, grâce à Srarfi qui a de la réussite en solo (38). Mais pour une fois, la chance sourit au LOSC , qui revient grâce à El Ghazi en deuxième mi-temps (67). Les Aiglons se voyaient déjà continuer leur opération résurrection. Pour Lille , ce n'est pas encore ça, mais les points sont rares ces temps-ci.Maignan - Malcuit, Ié, Soumaoro (C), Mendyl - Soumare, Thiago Maia Thiago Mendes - El Ghazi ( Pepe 79), Benzia, Luiz Araujo (Ponce, 59).Benítez - Souquet, Dante (C), Santos, Le Marchand - Seri, Lees-Melou, Mendy - Sant-Maximin, Plea, Srarfi.C'était derby de l'Est à Saint-Symphorien, sous forme de duel entre le bon promu strasbourgeois (8) et le cancre messin (20) : et à ce jeu-là, c'est le bonnet d'âne de la Ligue 1 qui a surnagé. Bahoken frappe rapidement le poteau, alors que Bonnefoi parvient à plusieurs reprises à garder le score vierge de l'autre côté. Mais ce sont bien les Messins qui font le jeu, et ne tardent pas à être récompensés. À l'heure de jeu, Mollet fait chavirer le peuple grenat avec une patate limpide, sur un service de Dossevi (61). Puis le pied droit de Nolan Roux fait parler la poudre (69) et Emmanuel Rivière fait le spectacle (83). Le voisin est aplati et le FCM peut chanter. Au moins pour ce soir.Kawashima - Rivierez, Selimovic, Diagne, Niakhaté, Assou-Ekotto (Palmieri, 47) - Mollet, Cohade (C) - Roux, Rivière, Dossevi.Bonnefoi – Lala, Mangane (C), Koné, Martinez – Aholou, Linéard, Martin – Bahoken, Da Costa, Terrier.