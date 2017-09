Metz a gagné un match de football !

176

Le couteau sous la gorge. Metz va (déjà) très mal. Lanterne rouge avec aucune unité grappillée en cinq journées, le Graoully est aussi mal en point que lors de sa dernière rencontre avec le pape Clément. Et comble de malchance, Kawashima se blesse à l'échauffement, Philippe Hinschberger n'a donc d'autres choix que d'aligner Thomas Didillon , que le Japonais avait remplacé en raison d'un niveau jugé trop faible depuis le début de la saison. Le portier formé au club est irréprochable, et malgré un score nul et vierge à la pause, ce sont les visiteurs qui dominent globalement la rencontre. Mais si efficacité rimait avec FC Metz , les Grenats pointeraient ailleurs qu'à la dernière place.Au retour des vestiaires, la pression exercée par les Messins finit par porter ses fruits puisque Nolan Roux ouvre le score peu avant l'heure de jeu d'une superbe tête piquée sur un service de l'homme du match, Matthieu Dossevi. Cinq minutes plus tard, le ballon du 2-0 que Nguette a dans les pieds finit sa course sur le poteau. Si, dans sa surface, Didillon continue de tenir la baraque face au peu d'occasions franches du SCO, il peut bien remercier Ivan Balliu qui l'aide à dégager une frappe de Karl Toko Ekambi sur sa ligne dans les ultimes secondes du temps additionnel.Double victoire pour les Grenats qui s'imposent à l'extérieur pour la première fois depuis le mois de mai et empochent au passage leurs trois premiers points de la saison. Courage, plus que deux pour sortir de la zone rouge !