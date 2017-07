Metin Karayer : « J'ai réalisé un rêve d'enfant »

C'est bien connu, on n'arrête pas le Progrès. Une maxime vérifiée hier par les Glasgow Rangers face aux Luxembourgeois du Progrès Niederkorn, en match de qualification d'Europa League. Défaits 1 à 0 à l'aller, les amateurs ont sorti les mythiques Rangers hier (2-0 au retour). Une performance historique pour ce club qui n'avait inscrit qu'un but lors de ses treize premiers matchs européens et n'avaient jamais remporté le moindre match ! Un exploit raconté par Metin Karayer (25 ans), défenseur français arrivé de Sarreguemines cet été.

4

« Je compte m’installer à la frontière du Luxembourg côté français, une fois que j’aurais trouvé du travail là-haut. Avec mon master en finance, je devrais bien trouver ! »

« La Coupe de France avec Sarreguemines, c’est beau mais on n'a jamais eu la chance de jouer et sortir une Ligue 1. Alors que là, j’arrive, on affronte les mythiques Glasgow Rangers , c’est encore au dessus. »

« C’est sûrement la seule fois de ma vie que je jouais dans un stade plein de 50 000 places. »

« Sébastien s’occupe parfaitement du stade, c’est son boulot hors du foot. En tout cas, le terrain est très bien tondu. »

Vidéo

Propos recueillis par Adrien Hémard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Je connaissais le directeur sportif, il m’a appelé une première fois. On a pas mal échangé pendant des mois sur le projet du club, les ambitions. Les dirigeants sont ambitieux et veulent intégrer le top 3 régulièrement donc ça m’a plu. Et puis bon, j’avoue que l’Europa League, ça ne se refuse pas. C’était une motivation en plus évidemment, mais pas la principale. Quoi qu’il arrive, on sait qu'on ne va pas la gagner, mais juste le fait de faire un match de qualification, c’est énorme. On est un club européen, c’est fou !Pour l’instant, je fais la route tous les jours avec notre gardien Sébastien Flauss (). Les 124 km passent vite parce que ce n'est que de l’autoroute via l’ Allemagne . Mais je compte m’installer à la frontière du Luxembourg côté français, une fois que j’aurais trouvé du travail là-haut. Avec mon master en finance, je devrais bien trouver !C’était une motivation en plus évidemment, mais pas la principale. Quoi qu’il arrive on sait qu'on va pas la gagner, mais juste de faire un match de qualification c’est énorme. On est un club européen, c’est fou.On n'a pas de statut pro ou de contrat fédéral, mais on touche des gratifications. Normal parce qu’on s’entraîne tous les jours, donc c’est un rythme de professionnel. Et puis y a les primes de matchs aussi.Je suis d’origine turc, et le numéro trente-huit, c’est celui du département de ma ville de naissance Kayseri. C’est un petit hommage quoi !La BGL Ligue, je la découvrirai mi-août, mais les entraînements déjà sont tous les jours. Ça change de la CFA2. Et puis on a un vrai suivi médical de professionnels, avec des kinés à disposition, un médecin, un osthéo, etc. Le club a des installations dignes d’un club pro, avec un terrain d’entraînement juste pour nous. C’est un autre monde.On a beaucoup défendu en bloc parce qu’on savait que la durée jouerait en leur faveur vu qu’ils ont l’habitude. Après notre défaite 1-0 à l’aller, on a tenu bon longtemps au match retour et petit à petit on a pris le jeu en main. On se retrouve à 2-0 pour nous à la 75minute, et donc là, on a mis le bus pour résister. Les Rangers étaient favoris, ils se voyaient déjà au tour suivant et ils sont devenus de plus en plus nerveux pendant le match. On a été un peu chanceux aussi ! ().C’est toujours mieux de jouer une grosse équipe chez elle devant 50 000 supporters, quitte à prendre une valise, que d’aller dans un petit pays de l’est devant 1 500 personnes et de perdre aussi. Là on a pu jouer dans un stade mythique, c’est un truc incroyable à vivre. J’ai réalisé un rêve d’enfant !On a pris des congés, enfin moi ça allait vu que je cherche du travail. Le groupe est parti le mardi soir pour jouer le jeudi, on a fait comme les pros : mise au vert à l’hôtel, entraînement dans le stade la veille du match... C’était incroyable !On aurait pu jouer chez nous, le stade est homologué, mais on voulait un stade plus grand parce qu’on savait que les Écossais allaient débarquer à 2000 au moins. Et avec notre défaite 1-0 à l’aller, on n'était pas morts avant le match retour donc on savait aussi que les Luxembourgeois viendraient nous voir.Je pense qu’il y avait au moins 5 500 personnes, c’est énorme pour le Luxembourg . Même si la moitié était des Écossais. Ils ont mis une grosse ambiance d’ailleurs, mais nos supporters nous ont bien aidés en fin de match pour résister aux assauts des Rangers Ce n'est pas vraiment comparable, parce que la Coupe de France c’est beau mais on n'a jamais eu la chance de jouer et sortir une Ligue 1. Alors que là, j’arrive, on affronte les Glasgow Rangers , c’est encore au dessus. C’est sûrement la seule fois de ma vie que je jouais dans un stade plein de 50 000 places. En plus on est rentré dans l’histoire du football luxembourgeois, ça fait vraiment plaisir, je suis fier.J’ai l’habitude de ce genre de situation avec les épopées en Coupe de France . À l’époque à Sarreguemines, il y avait une énorme ferveur dans toute la ville, c’était l’effervescence, mais seulement pour la coupe. Quand on revenait en championnat, on passait de 3000 à 300 personnes. Il faut bien savoir gérer ça, ne pas se laisser aller. De toute façon, le championnat, c’est la priorité.Pour l’instant, on ne va pas parler, puis on n'en a pas encore parlé entre nous. On a surtout bien fêté ça hier tous ensemble, mais faut pas prendre la grosse tête, faut garder les pieds sur terre et travailler. Après, on verra. Mais déjà, on va travailler d’ici la semaine prochaine. En tout cas, niveau climat, ça sera plus sympa que l’Écosse !Les ambitions sont claires : finir sur le podium. Le recrutement a été fait pour, on va essayer de s’installer dans le trio de tête durablement et d’aller rechercher l’Europa League l’an prochain. Mais les derbys contre Differdange seront chauds, puisqu’ils sont un peu au dessus de nous en plus. Ça sera notre principal adversaire.Oui j’ai appris ça il n'y a pas longtemps (rires), mais non elle est tondue pareil partout. Sébastien s’occupe parfaitement du stade, c’est son boulot hors du foot (il tond également la pelouse du rival Differdange , ndlr). En tout cas, le terrain est très bien tondu.