Mesures de sécurité renforcées pour la finale à Cardiff

Action, réaction.Au lendemain de l'attaque à l'explosif qui a touché le bus du Borussia Dortmund et blessé au bras le défenseur Marc Bartra en marge du match BvB - AS Monaco , initialement prévu mardi soir, la police britannique a annoncé le renforcement des mesures de sécurité lors de la finale de la compétition, qui se déroulera le samedi 3 juin au Millennium Stadium de Cardiff, au pays de Galles » , assure le commissaire de police, Supt Furnham, comme le rapporte le site de la BBC La police galloise a d'ores et déjà reçu 1,4 million de livres de subventions (environ 1,6 million d'euros) du gouvernement britannique pour organiser l'évènement.