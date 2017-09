Messieurs, l'hiver arrive

Un petit coup d’œil par la fenêtre suffit à comprendre que l’été est officiellement terminé. Et, si certains footballeurs ont profité du mercato estival pour rejoindre des terres plus ensoleillées, d’autres n’ont pas cette chance et redoutent déjà l’hiver qui arrive.

Cheveux congelés, synthétique et sous-sous-maillot

« Qu’est-ce que je fous ici ? »

Par Steven Oliveira

Pourquoi Gonçalo Guedes a-t-il quitté Paris ? Pour avoir plus de temps de jeu. Pourquoi Valère Germain est-il allé à l’OM ? Pour l’amour du maillot. Pourquoi Bernardo Silva est-il parti à Manchester City ? Pour grandir. Pourquoi Gastón Ramírez a-t-il quitté Middlesbrough ? Pour fuir le froid. Après cinq ans passés en Angleterre , le milieu de terrain uruguayen a décidé de suivre les conseils de la chanteuse Jennifer et de «» en rejoignant la Sampdoria comme il l’a déclaré au: «» .Quelques semaines auparavant, c’était Nolito qui avouait qu’il n’en pouvait plus de la météo capricieuse de Manchester et qu’il était heureux de retrouver le soleil de l’ Espagne . Si le météorologue Frédéric Decker confirme «» , il est bon de rappeler à Gastón Ramírez et Nolito que certains de leurs compatriotes et confrères galèrent du côté des pays de l’Est de l’Europe, là où le froid, lui, ne rigole pas du tout lorsque l’hiver frappe.Globe-trotter passé par l’ Ukraine , la Norvège ou encore la Biélorussie, Franck Dja Djédjé, actuellement au FC Kaysar au Kazakhstan , explique la dureté de ce grand froid : «» Pourtant, de nombreux joueurs africains ou sud-américains combattent ce froid et partent à l’aventure en Ukraine ou en Russie afin de mettre un premier pied en Europe et/ou de se remplir les poches de quelques billets verts. Ils effectuent alors ce qu’on appelle dans le jargon gymnastique «» comme nous l’explique Frédéric Decker : «. »Pourtant, il faut bien que ces organismes fonctionnent à plein-régime puisque les courageux, partis à la conquête de l’Est, sont là pour jouer au foot. Une quête bien difficile lorsque l’hiver pointe le bout de son nez : «» , raconte celui qui a connu les JO 2008 avec la Côte d'Ivoire. C’est donc assez logiquement que le niveau du joueur habitué à la chaleur s’abaisse une fois la température passée en dessus de 0, comme l’explique le médecin du sport Jean-Jacques Menuet : «Mais alors, pourquoi préférer l’est de l’Europe au Qatar, où les salaires peuvent se rapprocher, au contraire des températures ? Passé au pays de Nasser Al-Khelaifi le temps d’une saison à Al-Shahania, Franck Dja Djédjé confie la difficulté de jouer au foot sous de trop fortes chaleur : «» Une adaptation plus difficile au Kazakhstan, où il est impossible durant l’hiver de faire des pauses de soleil toutes les quinze minutes : «"Qu’est-ce que je fous ici ?"» , poursuit l’ancien ailier du PSG.Car au fond, plus que pour les jambes, c’est pour la tête que c’est le plus dur lorsqu'on a connu la douceur de la Côte d’Azur ou le soleil de Rio de Janeiro. C’est pour cela que Franck Dja Djé en est convaincu : «» Et ce ne sont pas Gastón Ramírez et Nolito qui diront le contraire.