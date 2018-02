Messi sort le Barça de la mouise à Stamford Bridge

Le FC Barcelone est passé à un Messiniesta d'une désillusion à Stamford Bridge, où Chelsea lui a concédé la possession du ballon, mais s'est créé les plus belles occasions. Et finalement, ce n'est qu'une simple erreur de jeunesse de Christensen qui a relancé les Catalans, grands favoris avant le retour au Camp Nou.

Willian touche du bois, deux fois

Messi se dépucelle contre les Blues

Chelsea (3-4-3) : Courtois - Christensen, Rüdiger, Azpilicueta (cap)- Alonso, Fàbregas (Drinkwater, 84e), Kanté, Moses - Pedro (Morata, 83e), Hazard, Willian. Entraîneur : Antonio Conte



FC Barcelone (4-4-2) : Ter Stegen-Alba, Umtiti, Piqué, Sergi Roberto - Iniesta (cap) (Gomes, 90e+2), Busquets, Rakitić, Paulinho (Vidal, 64e) - Suárez, Messi. Entraîneur : Ernesto Valverde.

Un classique de la Ligue des champions. C'est ainsi qu'a été présentée, à juste titre, l'opposition Chelsea -Barcelone. Et sur la pelouse, force est de constater que les deux équipes de 2018 ont fait honneur à leurs illustres aînés et aux rapports de force changeants entre les deux écuries. Avec ce match nul heureux, si l'on considère que les hommes d' Antonio Conte avaient fait le nécessaire, les Catalans arriveront au retour en position avantageuse. Mais pas encore tirés d'affaire, car ces-là, à défaut d'avoir autant de talent que le Barça , ne manquent pas de courage pour faire mal. Willian prend l'info, constate que cela peut passer, et ensuite tout va très vite, du mouvement de sa jambe droite jusqu'à l'impact terrible du ballon sur le poteau droit de Ter Stegen. Moins de dix minutes plus tôt, le Brésilien avait envoyé une autre mine sur le montant gauche du gardien allemand (33). Barcelone a eu très chaud et peut s'admettre chanceux d'avoir un score vierge après 45 minutes. Car si les Catalans ont contrôlé la première demi-heure du match, ils ont frôlé la correctionnelle dans le quart d'heure suivant à cause d'un pressing intense des, pas impressionnés outre-mesure par le Barça . Un premier acte à la mesure de l'historique entre les deux écuries en C1.La seconde période n'est pas moins savoureuse, entre un Barça qui fait du Barça – 70% de possession à la sortie du premier quart d'heure – et un Chelsea pragmatique et efficace. D'ailleurs, à l'heure de jeu, c'est Willian , sur sa troisième tentative, qui accroche enfin le cadre et ouvre le score pour Chelsea (62). Le scénario de la demi-finale de 2012 semble en marche, tant ces, laborieux et courageux, font ce qu'il faut pour frustrer les Catalans. Jusqu'à ce que Andreas Christensen se foire magistralement sur une relance, ce qui ne pardonne pas face à Andrés Iniesta et Léo Messi. En l'occurrence, ici, c'est le premier qui récupère le ballon, fait l'amour à César Azpilicueta , puis sert un café crème à son pote argentin. Et, forcément, des occasions de marquer,n'en manque pas souvent. Surtout quand il s'agit de perdre sa virginité contre Chelsea Antonio Conte peut rager sur son banc : il a rendu une belle copie, proposé ce qu'il fallait pour contrer le onze de Valverde. Mais, finalement, une simple erreur individuelle contraint les siens à un exploit au Camp Nou pour voir les quarts.